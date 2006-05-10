تصويرگري مهم ترين مولفه در نشر كتاب كودك است

اين ناشر ادبيات كودك و نوجوان، در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با بيان اين مطلب افزود : هر اندازه تعامل و همكاري نزديك ميان نويسنده و تصويرگر كتاب كودك بيشتر باشد اثر عرضه شده باارزش تر خواهد بود. اهميت اين موضوع آنجا روشن مي شود كه مي بينيم هرگاه تصويرگري و نگارش يك اثر از سوي يك فرد انجام مي شود مورد استقبال بيشتري از سوي مخاطبان قرار مي گيرد .

وي ادامه داد : متاسفانه در بيشتر موارد حتي امكان يك برخورد كوتاه ميان نويسنده و تصويرگر كتاب وجود ندارد و گاه فضاي داستان با حال و هواي تصاوير تضاد دارد. تصويرگري كتاب كودك به دليل مخاطبان خاص خود از تصويرگري آثار ديگر مجزا است .

موفقي خاطرنشان كرد : نبايد اين واقعيت را ناديده بگيريم كه اختلاف هاي فرهنگي واجتماعي موجب تفاوت هاي روحي و اخلاقي مي شود. كودكان ايراني با تصاويري كه با فضاي زندگي و نيازهاي آنها فاصله دارند ارتباط كاملي برقرار نمي كنند همان گونه كه استقبال آنها از آثار نويسندگان خارجي كمتر است .

اين ناشر تصريح كرد : عدم اجراي قانون كپي رايت در ايران بازار ادبيات كودك ونوجوان را به سوي رونق يافتن ترجمه سوق داده است. اين امر سطح مطالعه را در ميان كودكان ايراني كاهش داده كه خود مي تواند خطري جدي براي فرهنگ و دانش نسل آينده محسوب شود.

وي ادامه داد : وضعيت فعلي بازار كتاب كودك تنها به سود ناشران بازاري است كه بدون پرداخت هزينه حق تاليف و تصوير گري آثار مشهور جهان را ترجمه و ويرايش مي كنند. در صورتي كه از سوي دولت به محتواي كتاب هاي ناشران بيش از كميت توجه شود ناشران حقيقي از ناشرنمايان سودجو مجزا مي شوند .

عزيز موفقي - مدير نشر آدلي، در پايان تاكيد كرد : براي اعتلاي فرهنگ كتابخواني در ايران بايد كار را از دوران كودكي آغاز كنيم. نظارت بر ترجمه هاي بي رويه در بازار كتاب كودك و نوجوان از سوي دولت مي تواند موجب كاهش آشفتگي و سودجويي در نشر ايران شود .