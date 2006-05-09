ورود 20 واگن جديد دو طبقه به خط مترو تهران - گلشهر / تجهيز 80 درصد قطارهاي مترو به كولر

مهندس جعفر ربيعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: تعدادي از واگن ها و لوكوموتيوهايي كه از سال 77 در خط تهران - كرج آغاز به كار كرده و ميزان كاركرد آنها به بيش از يك ميليون متر رسيده است ، بر اساس دستورالعمل هاي تعميرات دوره اي ، به منظور انجام تعميرات اساسي مدتي از اين خط خارج و دوباره بازگردانده خواهد شد.

وي تصريح كرد: در تونل قطارهاي داخل شهري امكان ورود قطارهاي دو طبقه وجود ندارد.

معاون بهره برداري قطار شهري تهران و حومه اظهار داشت: در حال حاضر قطارهاي خط 5 ( تهران - گلشهر ) و خط 2( صادقيه - علم و صنعت ) مجهز به كولر شده و در اين خطوط هيچ گونه مشكل گرمايي وجود ندارد.

ربيعي تاكيد كرد: در خط يك مترو ( ميرداماد - حرم مطهر ) 50 درصد قطارها به كولر مجهز شده و بر اساس زمانبندي توافق شده با پيمانكار مربوطه ، نصب 50 درصد باقيمانده كولرها تا آخر تابستان امسال دنبال خواهد شد.

معاون بهره برداري قطار شهري تهران و حومه خاطر نشان ساخت: امسال بالغ بر 80 درصد قطارهاي مترو به كولر مجهز مي شود.