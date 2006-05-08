غرب سياست هاي انرژي روسيه را وارونه جلوه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ويكتور كريستنكو Viktor Khristenko وزير انرژي و صنايع روسيه در گزارشي در سر مقاله امروز روزنامه فايننشال تايمز نوشت : "ماعميقا ازاظهارات اخيرغرب كه سياستهاي انرژي روسيه را تحريف كردند، متحيرشديم".



وي دراين مقاله خاطرنشان كرد :حقيقت مسئله اين است كه روسيه برنامه هاي زمان اتحاد جماهيرشوروي سابق مبني بريارانه اي كردن بهاي انرژي به همسايگان خود را تغيير داده است و سازوكار بهاي انرژي را برپايه بهاي بازار قرارداده است.

وزير صنايع و انرژي روسيه در اين مقاله تاكيد كرد كه سياستهاي روسيه به ويژه در زمينه انرژي و بازار و در كل درزمينه اصلاحات دموكراتيك به طور دائم تحريف مي شوند.



وي همچنين از غرب خواست، نقش معقول و حساب شده و وضعيت پيشرفتي را كه روسيه به آن دست يافته است، بشناسد و به آن اعتراف كند و خاطر نشان كرد در زماني كه روسيه انتقال سريع به اصول بازار را آغاز كرده است، متهم به سياسي كردن مسئله انرژي شده است .



كريستنكو همچنين بيان داشت كه مسكو كاملا با درخواستهاي بلند مدت آمريكا و اتحاديه اروپا كه يارانه هاي دوره اتحاد جماهير شوروي را لغومي كند، كاملا موافق است. اين يارانه ها از پانزده سال پيش، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي جمهوري شوروي سابق اعمال مي شد.



اين مقام روسي تاكيد كرد كه اين يارانه ها نه به دلايل سياسي، بلكه به دلايل اقتصادي بايد حذف شود. بازار آزاد و كاهش منابع يارانه از شرايط اصلي پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني است .

اين مقاله پس از انتقادات شديد روز پنجشنبه ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا در پايتخت ليتواني منتشر شد.

چني دراجلاسي در جمع رهبران كشورهاي حوزه درياي سياه و بالتيك در ويلنيوس پايتخت ليتواني، دولت روسيه را متهم به عدول از دموكراسي كرد و خواستار توقف "باج خواهي مسكو از مسئله تامين انرژي" شد،؛اين اظهارات با واكنش دو لت روسيه از جمله سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه شد .



آمريكا بارها از روسيه به خاطر نبود پيشبرد روند اصلاحات دموكراتيك و نقض حقوق بشر انتقاد كرده است كه با واكنش تند روسيه روبرو شده و موجب سردي روابط دو كشور در ماههاي اخير شده است. مسكو بارها با رد اين اتهامات، آن را دخالت آشكار درامور داخلي خود قلمداد كرده است .