اميدواريم بودجه رسانه ملي با عنايت دولت بيشتر شود

مهندس محمد هنردوست، قائم مقام صدا و سيما، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در پاسخ به اين ‍پرسش كه كاهش 10 تا 20 درصدي بودجه صدا و سيما تا چه حد به برنامه هاي صدا و سيما به ويژه سريال هاي الف ويژه ضربه مي زند، گفت: "خيرالكلام قل و دل! همه مجموعه هاي عالم نان به اندازه همت شان مي خورند نه اينكه نان شان را بر اساس قدرت و تمكن مالي شان بخورند. ما انقلاب را با دست خالي به پيروزي رسانديم و با دست خالي عرصه هاي نبرد را حفظ كرديم."

مهندس هنردوست ادامه داد: "ما امروز رسانه ملي را در حالي حفظ مي كنيم كه از حداقل تمكن مالي در مقايسه با ديگر دستگاههاي فرهنگي نظام برخورداريم. امروز جايگاه توليدات الف ويژه براي ما خاص است و ما به اين مهم نائل مي آئيم، حتي با اين تنگناها كه امروز به لحاظ مالي داريم. البته اميدواريم با عنايت خاصي كه دولت محترم در عرصه فعاليت هاي رسانه ملي دارد، بودجه سازمان افزايش يابد."