كليشه و تكرار آفت نمايش مذهبي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كارگاه نقد و بررسي نمايش "آواي باد" به كارگرداني حسن فولادي كاري از هنرمندان استان بوشهر، كه يكشنبه 17 ارديبهشت در دومين روز همايش سراسري نمايشگران ماه اراك اجرا شد، در كانون امام خميني (ره) برگزار شد.

اين كارگاه با حضور كميته كارشناسي و آموزش متشكل از عبدالحي شماسي، سعيد اسدي، حسين شهوندي و كارگردان نمايش "آواي باد" و جمع كثيري از علاقمندان برگزار شد. اين نمايش سعي داشت واقعه عاشورا را از نگاهي ديگر و با حركات گروهي و استريليزه بازيگران روايت كند.

سعيد اسدي، كارشناس ادبيات نمايشي، يكي از انتقادات وارد بر نمايش "آواي باد" را حاشيه پردازي و اطناب آن دانست و گفت: "ارائه قاب هاي كليشه اي و تكراري در ارتباط با موضوعات مذهبي و آئيني امروزه يكي از مهمترين آفات اينگونه نمايش هاست."

وي در پايان متذكر شد: "سال هاي طولاني است كه در مناسبت هاي مختلف چه از تلويزيون و چه در نمايش شاهد اجراي نمايش هاي مذهبي آئيني هستيم. اما متاسفانه كمتر پيش آمده كه يك گروه تئاتري بخواهد غناي فرهنگي موجود در اين آثار را به روشي نو و خلاقانه نمايش دهد."