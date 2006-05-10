يكتاپناه در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد كارهاي جديدش در عرصه فيلمسازي گفت: "فيلمنامه اي نوشته ام به نام "پرنده آبي" كه قرار است براي بازبيني لوكيشن‌ها به كشور ايرلند بروم. فيلم اوايل فصل تابستان كليد مي خورد. كل فيلمبرداري در ايرلند انجام مي شود و تهيه كنندگي آن بر عهده شركت لبروكين ايرلند و يك تهيه كننده فرانسوي است."

"پرنده آبي" درباره زندگي يك دختر دانشجوي ايراني است. فيلمساز در اين فيلم به مسئله مهاجرت كه يك امر جهاني است پرداخته است.

يكتاپناه تاكيد كرد: "در واقع "پرنده آبي" قسمت سوم سه گانه اي است كه با ساخت فيلم هاي "جمعه" و "داستان ناتمام" آغاز كرده بودم. در "جمعه" به معضل مهاجرت يك افغاني به ايران پرداختم و"داستان ناتمام" هم در رابطه با مهاجرت ايراني ها به خارج از كشور است و "پرنده آبي" هم به شرايط زندگي ايراني هاي مقيم خارج از كشور مي پردازد."

وي در مورد عوامل فيلم گفت: "همه عوامل فيلم جز بازيگر نقش اول از كشور ايرلند هستند و قصد دارم براي نقش دختر دانشجو از يك نابازيگر ارمني كه به زبان انگليسي مسلط باشد استفاده كنم."