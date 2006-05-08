  1. هنر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۵۸

فردا در تهران ؛

چهارمين هم انديشي تعامل ادبي ايران و جهان گشايش مي يابد

چهارمين هم انديشي تعامل ادبي ايران و جهان با عنوان " با خورشيد رخشان " با رويكرد ادبيات عرفاني و پيامبر اعظم(ص) فردا در مجتمع امام خميني گشايش مي يابد .

به گزارش مهر ،  در اين هم انديشي يك روزه 80 نفر از استادان و پژوهشگران و محققان زبان و ادبيات فارسي و مترجمان آثار ادبي ساير زبان ها از كشورهايي چون پاكستان، هند، روسيه، تركيه، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان،  بوسني، ارمنستان ، افغانستان ، تركمنستان، بنگلادش ، و ايران شركت مي كنند.

بر اساس اين گزارش تاكنون 25 مقاله از سوي اين انديشمندان به دبيرخانه همايش ارسال شده و قرار است 15 مقاله توسط استادان خارجي و 10 مقاله نيز توسط پژوهشگران ايراني در طول برگزاري هم انديشي ارائه شود.

پيامبر اعظم(ص) در ادب فارسي ، جايگاه مولوي در ادبيات عرفاني ، بررسي ترجمه آثار مولوي به زبان هاي ديگر، تحقيقات در زمينه ادبيات عرفاني و مولوي شناسي، پيامبر اعظم(ص) و اهل بيت(ع) در آثار مولوي و وحدت اديان در مثنوي و ارتباط اديان توحيدي با اسلام از جمله موضوع هاي مورد بحث در اين همايش يك روزه است . 

ديدار از مراكز فرهنگي و آثار ديدني ايران، ديدار با نويسندگان و شاعران و شركت در جشن رونمايي دانشنامه زبان و ادبيات فارسي شبه قاره هند از ديگر برنامه هاي جانبي اين هم انديشي است كه براي استادان ، پژوهشگران و محققان خارجي در نظر گرفته شده است .

