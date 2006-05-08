افزايش موج درخواست هاي حزب حاكم براي كناره گيري بلر

پبه گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، بلر كه به خاطر سياست هايش در جنگ عراق و يك سري رسوايي ها در كابينه اش مورد انتقاد قرار گرفته است ، با يك شورش رو به افزايش در حزب خود روبرو شده است.

" رابرت ورينگ" يكي از اعضاي حزب كارگر گفت:" من يك شغل براي وي (بلر) دارم و آن هم سفير مغولستان است."

وي خاطر نشان كرد كه از زمان انتخابات روز پنج شنبه ( 14 ارديبهشت ماه) يك حس عميق در بين اعضاي اين حزب به وجود آمده و آن هم اين است كه بلر بايد پست خود را ترك كند.

آينده دولت بلر، اين هم پيمان نزديك بوش، به طور ناگهاني متزلزل تر و نامطمئن تر شده است. بلركه محبوبيت ان پس از 9 سال به پايين ترين حد خود رسيده است ، از زمان انتخابات و ترميم كابينه در روز جمعه با انتقادهاي جديد و تندي روبرو شده است.

نتيجه يك تحقيق توسط شبكه خبري بي بي سي روز گذشته نشان داد كه 52 نفر از 172 عضو حزب كارگر گفتند كه بلر بايد ظرف يك سال از سمت خود كناره گيري كند.

" اين گيبسون" يكي از اعضاي حزب كارگر گفت:" وي ( بلر) گفته كه مي خواهد برود. ما دقيقا مي خواهيم بدانيم كه وي چه زماني خواهد رفت. اين يك سوال منطقي است."

حزب كارگز داراي 353 كرسي از مجموع 646 كرسي مجلس عوام انگليس است.

پس از آنكه نخست وزير انگليس و حزب وي در انتخابات محلي پنج شنبه 4 مي (14 ارديبهشت) شكست خورند، بلر مجبور شد تا تغييراتي را دركابينه خود به وجود بياورد.

بلر، چارلز كلارك وزيركشور انگليس را كه پيش از اين درخواستهاي متعدد ازسوي نمايندگان پارلمان براي استعفا را رد كرده بود، بركنار كرد و جان ريد وزير دفاع را به عنوان جانشين وي برگزيد.

از سوي ديگر جك استراو نيز از سمت خود بركنار شد و " مارگارت بكت" به عنوان وزير امور خارجه جديد انگليس منصوب شد.