دشمن همواره به خوزستان طمع داشته است/ فعاليت گروهك هاي تجزيه طلب به حداقل رسيده است

ناصر سوداني به هنگام بازديد از غرفه خبرگزاري مهر در پاسخ به سئوال خبرنگار ما درباره آخرين وضعيت پيگيري حوادث اهواز گفت: دشمن بي شك از بيرون مرزها همواره نسبت به خوزستان طمع داشته و سعي كرده است با سوء استفاده از زمينه ها و بسترهاي ناهنجاري هاي اجتماعي در استان خوزستان از قبيل بيكاري جوانان و فقر و محروميت و حاشيه نشيني گسترده و بعضا پروژه هايي كه اجراي آنها باعث شده است، روستاييان زمين هاي خود را از دست بدهند، مثل پروژه توسعه نيشكر و پروژه شيلات و ...نيات خود را عملي كند و بعضي نا آرامي ها را در خوزستان عزيز ايجاد كند.

وي با اشاره به عهد ديرين اعراب خوزستان با اهل بيت و تشيع ، به قيام آنان بر عليه نيروهاي انگليسي در 90 سال قبل اشاره كرد و گفت: اعراب غيور خوزستان به ولايتمداري شهره هستند و آنان 12000 شهيد تقديم انقلاب اسلامي كرده اند، نظام جمهوري اسلامي همواره اعتماد ويژه اي به خوزستاني ها داشته است، معاون رئيس جمهور فعلي و وزير دفاع سابق و بسياري از نمايندگان خبرگان از خوزستاني ها بوده اند.

نماينده مردم اهواز مشكلاتي چون عدم فرهنگ سازي مناسب بعد از پايان جنگ تحميلي و نفوذ فرقه وهابي در ميان قشر كوچكي از جوانان را از جمله بسترهاي مشكلات اهواز دانست.

سوداني در پايان اين گفت و گو ايجاد تعادل بيشتر و توازن در تقسيم مشاغل مديريتي استان را يكي از دلايل مهم از بين رفتن پاره اي ذهنيت هاي منفي معرفي كرد.