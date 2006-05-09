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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۲۰

نماينده مردم اهواز در گفت و گو با "مهر":

دشمن همواره به خوزستان طمع داشته است/ فعاليت گروهك هاي تجزيه طلب به حداقل رسيده است

دشمن همواره به خوزستان طمع داشته است/ فعاليت گروهك هاي تجزيه طلب به حداقل رسيده است

سوداني نماينده اهواز اوضاع فعلي خوزستان را به واسطه كشف توطئه ها و برخورد با عوامل آن، مناسب دانست و گفت : فعاليت اين گروهك ها به حداقل رسيده است.

ناصر سوداني به هنگام بازديد از غرفه خبرگزاري مهر در پاسخ به سئوال خبرنگار ما درباره آخرين وضعيت پيگيري حوادث اهواز گفت: دشمن بي شك از بيرون مرزها همواره نسبت به خوزستان طمع داشته و سعي كرده است با سوء استفاده از زمينه ها و بسترهاي ناهنجاري هاي اجتماعي در استان خوزستان از قبيل بيكاري جوانان و فقر و محروميت و حاشيه نشيني گسترده و بعضا پروژه هايي كه اجراي آنها باعث شده است، روستاييان زمين هاي خود را از دست بدهند، مثل پروژه توسعه نيشكر و پروژه شيلات و ...نيات خود را عملي كند و بعضي نا آرامي ها را در خوزستان عزيز ايجاد كند.

وي با اشاره به عهد ديرين اعراب خوزستان با اهل بيت و تشيع ، به قيام آنان بر عليه نيروهاي انگليسي در 90 سال قبل اشاره كرد و گفت: اعراب غيور خوزستان به ولايتمداري شهره هستند و آنان 12000 شهيد تقديم انقلاب اسلامي كرده اند، نظام جمهوري اسلامي همواره اعتماد ويژه اي به خوزستاني ها داشته است، معاون رئيس جمهور فعلي و وزير دفاع سابق و بسياري از نمايندگان خبرگان از خوزستاني ها بوده اند.

نماينده مردم اهواز مشكلاتي چون عدم فرهنگ سازي مناسب بعد از پايان جنگ تحميلي و نفوذ فرقه وهابي در ميان قشر كوچكي از جوانان را از جمله بسترهاي مشكلات اهواز دانست.

سوداني در پايان اين گفت و گو  ايجاد تعادل بيشتر و توازن در تقسيم مشاغل مديريتي استان را يكي از دلايل مهم از بين رفتن پاره اي ذهنيت هاي منفي معرفي كرد. 

کد مطلب 323065

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