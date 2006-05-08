"مهر" از نگاه صاحبنظران سياسي حاضر در نمايشگاه مطبوعات

"گفته مي شود" هاي خبرگزاري "مهر" از نقاط برجسته آن است

سيد محمد علي ابطحي با اشاره به اينكه در چند ماه اخير خبرگزاري مهر خبرهاي دست اولي از رئيس جمهور منعكس كرده است " گفته مي شود " هاي اين خبرگزاري را بسيار جالب و از نقاط برجسته و مثبت آن دانست.

رئيس موسسه گفتگوي اديان در بازديد از غرفه خبرگزاري "مهر" در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات ، خبرگزاري "مهر" را در حوزه هاي مختلف خصوصا در حوزه فرهنگي يك خبرگزاري كاملا استثنايي و ويژه دانست و گفت: مباحث انديشه اي، علمي و تخصصي اين خبرگزاري خيلي خوب و در حال پيشرفت است.

رئيس دفتر و معاون رئيس جمهور سابق ادامه داد: خبرگزاري "مهر" در چند ماه اخير ويژگي ديگري هم پيدا كرده و آن اينكه خبرهاي دست اول تري از رئيس جمهور در اين خبرگزاري نسبت به ساير رسانه ها ديده مي شود.

وي مواردي همچون " گفته مي شود " و دارا بودن زبان هاي مختلف را از جمله ويژگيهاي مثبت و برجسته خبرگزاري "مهر" بر شمرد و براي دست اندركاران اين خبرگزاري آرزوي موفقيت كرد.

خبرگزاري "مهر" يك منبع خبري موثق است

موفقيت بزرگي است كه "مهر" به منبع خبري رسانه هاي گروهي تبديل شود

قديري ابيانه خبرگزاري مهر را رسانه اي دانست كه در بسياري از موارد اطلاعات و اخبار براي اولين بار در آن منتشر مي شود و منبع اصلي بسياري از سايت هاي خبري و اينترنتي و روزنامه ها است .

دكتر محمد حسن قديري ابيانه مشاور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و كارشناس مسائل سياسي و استراتژيك در جريان بازديد از غرفه خبرگزاري مهر در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات، گفت : خبرگزاري مهر امروز به عنوان يك منبع موثق در زمينه هاي مختلف شناخته مي شود. در موارد زيادي اطلاعات و اخبار براي اولين بار در خبرگزاري مهر منتشر مي شود و در بسياري از موارد هم سايت هاي خبري اخبار خود را از اين خبرگزاري نقل مي كنند. اين موفقيت بزرگي است كه "مهر" به منبع خبري رسانه هاي گروهي تبديل شود.

وي به دست اندركاران خبرگزاري مهر بابت موفقيت هايي كه در مدت كوتاه كاري خود به دست آورده تبريك گفت و با اشاره به نكته اي درباره اخبار بين المللي اظهار داشت: اگر خبرگزاري بتواند اصل منبع خبري را كه از رسانه هاي خارجي نقل مي كند لينك بدهد تا مخاطبين بتوانند به راحتي به متن اصلي خبر دست يابند براي فعاليت هاي بين المللي بسيار مفيد خواهد بود.

قديري ابيانه با اشاره به پيشنهاد چندي پيش خود مبني بر تشكيل امت اينترنتي اسلام گفت: امروزه اين امكان وجود دارد كه هر فردي بتواند با اقصي نقاط جهان در ارتباط باشد و قطعا امرز براي تبليغ و دفاع از اسلام فقط نياز به حضور فيزيكي نيست بلكه اين كار از طريق عرصه اينترنت نيز امكان پذير است و از آن جهت كه ما اينترنت را عرصه جنگ و گفتگوي تمدنها مي دانيم همه بايد در اين عرصه فعال باشيم.

خبرگزاري "مهر" را از لحاظ كمي و كيفي ارتقاء دهيد

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به لزوم اولويت اخلاق در كار رسانه اي ابراز اميدواري كرد خبرگزاري "مهر" از لحاظ كمي و كيفي ارتقا يابد.

پرويز كاظمي صبح امروز در حاشيه بازديد از غرفه خبرگزاري "مهر" در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، فعاليت كنوني خبرگزاري ها را مثبت ارزيابي كرد و گفت : در انجام رسالت خبرنگاري ابتدا اخلاق و سپس تخصص بايد حاكم شود.

وي افزود : اگر اخلاق باشد، كارايي تخصص نيز بسيار بهتر خواهد شد چرا كه ما خبرنگاري را همان رسالت انبيا مي دانيم كه خبرنگاران بايد متخلق به اخلاق پيامبر اعظم(ص) باشند.

كاظمي به اين سوال كه به وزارتخانه خود چه نمره اي مي دهيد، اظهار داشت : علاقمند نيستم كه خودم نمره اي به وزارت رفاه بدهم بلكه دوست دارم ديگران نمره بدهند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد : انتظار داريم مردم به ما نمره بدهند و اگر انتقاداتي وجود دارند منعكس كنند كه ما نيز با آغوش باز استقبال مي كنيم چون با پرده پوشي كاري از پيش نمي رود.

كاظمي در پاسخ به اين سئوال كه فكر مي كنيد رئيس جمهور چه نمره اي به وزارتخانه شما مي دهد، خواست كه اين سئوال از خود رئيس جمهور پرسيده شود.



موضوعات ناب را از طريق خبرگزاري "مهر" دنبال مي كنم

"مهر" دوران جواني را طي مي كند

الياس حضرتي فعاليت خبرگزاري "مهر" در بسياري از حوزه ها را موفق ارزيابي كرد و گفت : معمولا موضوعات ناب و مطالبي با نگاه نو انديشي ديني را از طريق اين خبرگزاري دنبال مي كنم.

الياس حضرتي مديرمسئول روزنامه اعتماد و نماينده سابق مجلس در حاشيه بازديد از غرفه خبرگزاري "مهر" در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها در گفتگو با خبرنگار ما گفت : سايت خبرگزاري مهر از جمله سايت هايي است كه من هر روز حتما چه صبح و چه عصرها از آن بازديد مي كنم .

وي مباحث انديشه اي، معارف ديني و سلسله مقالات را از جمله موضوعات قابل توجه خبرگزاري مهر عنوان كرد و افزود : معمولا موضوعات ناب و مطالبي با نگاه نو انديشي ديني را از اين خبرگزاري دنبال مي كنم.

اين عضو جبهه اصلاح طلبان با موفق ارزيابي كردن فعاليت خبرگزاري "مهر" در بسياري از حوزه ها، اظهار داشت: خبرگزاري مهر هنوز دوران جواني را طي مي كند و مي تواند بيش از اين رشد و گسترش يابد.

حضرتي رسانه ها را از تكرار كارهايي كه سايرين درباره آن در صحنه هستند برحذر داشت و افزود : تكرار كارهايي كه ديگران انجام مي دهند لازم نيست و بايد به سراغ حوزه ها و مسائلي رفت كه ديگران به سراغ آنها نرفته اند.

مديرمسئول روزنامه اعتماد تاكيد كرد : ما تاكنون دهها مقاله، يادداشت ها و گفتگوي خبرگزاري مهر را با ذكر منبع در روزنامه اعتماد استفاده كرده ايم و از اين پس نيز از مطالب خوب و مفيد اين خبرگزاري بهره مند خواهيم شد.



رئيس مجلس : پيروزي آبادگران خوش ترين خبر سالهاي اخير بود

دقايقي قبل دكتر غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي با حضور در سالن 35 نمايشگاه مطبوعات، از غرفه نشريات ديدن و با اصحاب رسانه گفت و گو كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از نمايشگاه مطبوعات، دكتر حداد عادل دربازديد از غرفه خبرگزاري "مهر" در پاسخ به سئوال خبرنگار"مهر"، مبني بر اينكه خوش ترين خبري كه در سالهاي اخير شنيده ايد، چه بود؟ بعد از مكثي كوتاه با لبخند گفت:" پيروزي آبادگران در انتخابات مجلس هفتم!".

بنا بر اين گزارش، حداد عادل در ادامه بازديد از نمايشگاه مطبوعات طوماري كه در محل غرفه انجمن روزنامه نگاران مسلمان درباره حمايت شهروندان ايراني از دستاوردهاي هسته اي كشورمان را امضاء كرد.