تنظيم دقيق رابطه حقوقي شهروندان از وظايف حاكميت است

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله دري نجف آبادي در جلسه اي با حضور مسئولان و دانشجويان دانشكده ثبت و تني چند از مسئولان قضايي سخن گفت: تحول نيروي انساني زيربناي توسعه و شكوفايي كشور است و براي نيل به توسعه و دانايي محور چاره اي جز بستر سازي جهت پرورش نيروي انساني زبده ، متخصص ، كارآمد و تحول آفرين را نداريم.

وي افزود: با بها دادن به سرمايه ، نيروي انساني و مديريت بهينه منابع انساني مي توان قله هاي بلند عزت و عظمت رافتح كرد. در صورت عدم توجه لازم به اين مهم آرمان هاي بلند ملت ما كه مندرج در چشم انداز 20 ساله است، كنج سينه ها و لا به لاي كاغذها مكتوم و محبوس خواهد ماند.

نجف آبادي ، جايگاه حساس نيروي انساني در قوه قضائيه را يادآور شد و تاكيد كرد: مساله اول دستگاه قضائي چه در ستاد و چه در صف ، نيروي انساني متعهد و متخصص است. همه ارگانها بايد در جهت ارتقاء نيروي انساني و پرورش كادر كارآمد ، مهارتي و آموزش ديده تلاش كنند.

دادستان كل كشور ضمن تجليل از اقدامات صورت گرفته براي پرورش نيروي انساني متخصص در امر ثبت خاطر نشان كرد: امر ثبت از تكاليف حاكميت و در زمره مهمترين مسئوليتهاي دستگاه قضائي است. لذا بايد بهاي لازم به ثبت داده شود و مورد عنايت جدي تر قرار گيرد تا حقوق مردم زايل نشود.

وي افزود: شناسنامه اسناد و املاك كشور بايد روشن و غير قابل تغيير باشد. نبايد تحت عناوين مختلف زمين دست به دست شود و همواره شاهد نوسانات در حدود و ملكيت زمين باشيم.

دري نجف آبادي گفت: تنظيم دقيق رابطه حقوقي شهروندان از وظايف حاكميت و از حقوق مردم است و حضور علمي و منضبط كارگزاران ثبت در اين عرصه ضروري است. بايد از تجارب ديني در اين زمينه بهره برد و با استفاده از فن آوري هاي نوين در جهت ارتقاء كيفي و افزايش ايمني و دقت در پاسداشت حقوق مردم تلاش كرد.

دادستان كل كشور تاكيد كرد: اگر لازم است در قوانين ثبت تحول ايجاد شود و قوانين خاص و متضمن مصالح عمومي تنظيم شود اما با عطف توجه به اين مهم كه ، سرنوشت حقوق مردم نبايد به واسطه نوسانات و تغييرات مستمر قوانين لطمه ببيند.

وي ايجاد گرايش هاي مياني حول رشته حقوق را امري ضروري دانست و افزود: با توجه به اقتضائات امروز و تخصصي شدن امور ، توجه بيشتر به گرايشهاي بين رشته اي و رشته هاي مياني بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد، در ميدان عمل اين خلاء ها كاملا مشهود است. اين امر تنها متوجه ثبت نيست، بلكه در پزشكي قانوني و موارد ديگر نيز به چشم مي آيد.