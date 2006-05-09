شانزدهمين كرسي آزاد انديشي حوزه علميه قم برگزار مي شود

مدير دفتر جنبش نرم افزاري حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با اعلام اين خبر گفت: دراين كرسي آزادانديشي و مناظره علمي با موضوع "عرفان و نياز به معنويت در جامعه امروز- از دو نگاه متفاوت- حجت‌الاسلام "مهندسي" استاد حوزه علميه قم و دكتر "يحيي يثربي" عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي به بيان ديدگاههاي خود مي‌پردازند.



حجت الاسلام "علي اكبر نصرتي" افزود:اين نشست از ساعت 30/16 تا19 در سالن همايش‌هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار مي‌شود، دبير علمي اين كرسي نيز حجت الاسلام "ديبا" ، معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، خواهد بود.