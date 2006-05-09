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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱

شانزدهمين كرسي آزاد انديشي حوزه علميه قم برگزار مي شود

شانزدهمين كرسي آزاد انديشي حوزه علميه قم با موضوع "عرفان ونياز به معنويت در جامعه امروز" توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي چهارشنبه 20 ارديبهشت برگزار مي شود.

مدير دفتر جنبش نرم افزاري حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با اعلام اين خبر گفت:  دراين كرسي آزادانديشي و مناظره علمي با موضوع "عرفان و نياز به معنويت در جامعه امروز-  از دو نگاه متفاوت-  حجت‌الاسلام "مهندسي" استاد حوزه علميه قم و دكتر "يحيي يثربي" عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي به بيان ديدگاههاي خود مي‌پردازند.
 
حجت الاسلام "علي اكبر نصرتي"  افزود:اين  نشست  از ساعت 30/16 تا19 در سالن همايش‌هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار مي‌شود، دبير علمي اين كرسي نيز حجت الاسلام "ديبا" ، معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، خواهد بود. 

کد مطلب 323182

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