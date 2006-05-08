نمايشگاه كتاب تهران كانون تعامل كشورهاي حاشيه خليج فارس است

به گزارش مهر ، مديران غرفه‌ هاي كشورهاي عربستان سعودي، قطر، كويت، عمان، سوريه، لبنان، سطح فرهنگي، فضاي وسيع و حضور كشورهاي متعدد در بازار جهاني كتاب نمايشگاه كتاب تهران را قابل توجه ارزيابي كردند.



عبدالرحمن الزربن رئيس غرفه عربستان سعودي درباره نمايشگاه كتاب تهران گفت: مسئولين اين نمايشگاه با برخورد بسيار خوب با ما همراهي كردند و بازديد و استقبال مردم نيز چشمگير بود.



وي معتقد است هر نمايشگاه به اقتضاي دولت برگزاركننده‌اش مميزيهاي خاص خود را دارد كه از اين بابت شركت كنندگان نيز تابع مقررارت و ضوابط هستند.



مدير غرفة كويت نيز ضمن اشاره به استقبال گسترده مردم و فضاي وسيع غرفه‌هاي سپرده شده به شركت‌كنندگان در بازار جهاني كتاب، با مقايسه نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران با ديگر نمايشگاه‌هاي جهاني گفت: اين نمايشگاه از وسعت و عظمت بيشتري نسبت به نمايشگاه ديگر كشورها دارد. وي همچنين فارسي بودن زبان مردم ايران را دليل فروش كمتر كتب عربي در اين نمايشگاه دانست.



عبدالناصر انصاري مدير مطبوعات كشور قطر مدير غرفه قطردر بازارجهاني كتاب را بر عهده دارد. انصاري حضور قريب به اتفاق كشورهاي عربي را در نمايشگاه كتاب تهران را دليلي براي بالا رفتن سطح تعامل فرهنگي بين كشورهاي خاورميانه و حاشيه خليج فارس مي ‌داند.



مدير غرفة كشور عمان دربارة نمايشگاه كتاب تهران يادآور شد : من در نمايشگاه‌ هاي بين‌المللي كتاب بسياري از كشورها شركت كردم و ايران صاحب بزرگترين نمايشگاه كتاب بين آنهاست .



وي در ادامه اظهار كرد: نمايشگاه فرانكفورت از وسعت زيادي برخوردار است اما تعداد بازديدكنندگان در نمايشگاه كتاب تهران بسيار بيشتر از آنجاست. مدير غرفه عمان در پايان همچنين حضور كليه كشورهاي عربي در نمايشگاه بين ‌المللي كتاب تهران را مزيت ديگر اين نمايشگاه به ديگر همايشهايي از اين دست دانست .