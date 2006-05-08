روحيه خودباوري را در بين دانشجويان تقويت كنيم /استادان دانشگاه ها در بناي رفيع فرهنگ آينده نقش بسزايي دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، احمدي نژاد پيش از ظهر امروز در مراسم قدرداني از 15 استاد نمونه دانشگاه هاي سراسر كشور با ياد آوري اين سخن امام خميني (ره) كه اگر دانشگاه اصلاح شود مملكت اصلاح مي شود، تصريح كرد: خوشبختانه امروز ذخيره اي عظيم از استادان برجسته مشفق و متعهد و مصمم براي پيشبرد كشور به سوي اهداف عاليه و همچنين مجموعه اي از جوانان پاك، بااستعداد، دلسوز و علاقه مند در دانشگاه هاي كشور وجود دارد كه مي توانيم با تكيه بر آنها قله هاي بلندافتخار را فتح كنيم.

رئيس جمهور با ابراز تاسف از اينكه امروز، يك رابطه قوي تربيتي ميان استاد و دانشجو در دانشگاه ها برقرار نيست گفت: اين امر دلايل گوناگوني از جمله نظام آموزشي و مقررات آن و هدف گذاري هايي كه براي دانشگاه ها شده است، دارد و هر چند برخي از دوستان به صورت فردي در اين زمينه فعال هستند اما معلوم نيست دانشگاه هاي ما براي ابعاد روحي و شخصيتي دانشجويان چه برنامه اي دارند؟

دكتر احمدي نژاد انتقال اميدواري به دانشجويان و در نظر گرفتن مسائل فرهنگي و عاطفي را آميخته به تدريس اساتيد دانست و افزود: استادان دانشگاه ها همگي از مهمترين عناصر فرهنگي كشور هستند كه در بناي رفيع فرهنگ آينده نقش بسزايي دارند واگر چه توسعه علمي و دستيابي به فناوري هاي برتر بسيار مهم است اما بدون وجود انسانهاي تربيت شده و مهذب به سوي انحطاط خواهد رفت.

رئيس جمهور تقويت خلاقيت را نيازمند تقويت شجاعت در جوانان دانست و افزود: اگر استادان دانشگاه ها در دوران جواني، خودباوري، شجاعت و اميد نداشتند امروز به اين موفقيت ها دست نمي يافتند.

دكتر احمدي نژاد ضمن تاكيد بر لزوم توجه به هويت ايراني، تاريخ و ادبيات گهربار كشورمان را شاخص هويت و تنظيم كننده شخصيت دانشجويان دانست و با قدرداني از استادان نمونه دانشگاه ها گفت: قريب به اتفاق استادان دانشگاه ها نمونه هستند و من دست همه آنها را مي بوسم.

رئيس جمهور، اساتيد را چراغ هاي فروزان علم و ادب معرفي كرد كه مسئوليت مهم تربيت انسانهاي شايسته را به عهده دارند و گفت: علم، نور و هديه اي الهي و امري مقدس و شريف است كه چنانچه در ظرف پاك و مطهر خود قرار گيرد، به جايگاه اصلي اش مي رسد.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد براينكه براساس آيات قرآن كريم علم حقيقي، انسان را به اوج مي رساند، علم حقيقي را علم پيامبران به ويژه پيامبر اسلام دانست و افزود: اين علم، علمي است كه درخدمت بشر وكمال و تعالي او باشد.

دراين مراسم همچنين دكتر زاهدي، وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري، دكتر شمسي پور به نمايندگي از اساتيد نمونه سالهاي گذشته و خانم دكترباقري به نمايندگي از اساتيد نمونه ارسال مطالبي را درباره وضع فعالي دانشگاه هاي كشور، ضرورت توجه جدي به توليد علم، ضرورت ارتباط تنگاتنگ وزارت علوم با وزارت آموزش و پرورش، همچنين لزوم تقويت معنويات و فضائل اخلاقي در كنار توجه به علم آموزي در دانشگاه ها بيان كردند.

در اين مراسم اساتيد نمونه كشور آقايان و خانمها: دكتر قدير نوري قنبلاني استاد دانشگاه محقق اردبيلي، دكتر رحيم عبادي استاد دانشگاه صنعتي اصفهان، دكتر رضا ولي زاده استاد دانشگاه مشهد، دكتر محمد محمودي هاشمي استاد دانشگاه صنعتي شريف، دكتر محمدرضا اسكندري استاد دانشگاه مشهد، دكتر محمد محمودي هاشمي استاد دانشگاه صنعتي شريف، دكتر محمدرضا اسكندري استاد دانشگاه بوعلي سينا همدان، دكترهمايون عريضي استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دكتر اردشير خزايي استاد دانشگاه بوعلي سينا همدان، دكتر همايو عريضي استاد دانشگاه علم وصنعت، دكتر سيامك نجاريان استاد دانشگاه صنعتي امير كبير، دكتر محمود انوار استاد دانشگاه تهران، دكتر مهري باقري استاد دانشگاه تبريز، دكتر سيمين حسينيان دانشيار دانشگاه الزهرا (س)، دكتر محمدرضا حافظ نيا استاد دانشگاه تربيت مدرس، دكتر مصطفي عمادزاده استاد دانشگاه اصفهان و دكتر رضا مصطفوي سبزواري استاد دانشگاه علامه طباطبايي از رئيس جمهور لوح تقدير دريافت كردند.