به گزارش مهر ، اين كتاب فيلمها كتابهايي را شامل ميشود كه بر اساس آن فيلمهاي پويانمايي ساخته شده يا داستان برخي از فيلمهاي تهيه شده بعدها به صورت كتاب منتشر شده است.
كتاب فيلم علاوه بر ايجاد امكان مطالعه برخي از اين آثار در عين حال براي نخستين بار تعدادي از فيلمهاي پويانمايي موفق سينماي ايران را در داخل جلد خود در قالب يك لوح فشرده به علاقهمندان به تماشاي فيلمهاي شاخص پويانمايي ارايه كرده است.
فيلم « ماه بود و روباه » ساخته بابك نظري كه در يك سال گذشته موفقيت هاي بينالمللي متعددي را در جشنواره هاي معتبر داخلي و بينالمللي كسب كرده است از جمله اين آثار به شمار ميرود كه خود بر اساس كتابي به همين نام با نوشته و تصويرگري آناهيتا تيموريان ساخته شده است.
علاقهمندان به تماشاي آثار عبدا... عليمراد كارگردان صاحبنام پويانمايي كشور نيز ميتوانند لوح فشرده سه فيلم موفق «كوه جواهر»، « بهادر»، و « يكي كم است » را همراه با كتابهاي آن با بازنويسي نورا حق پرست از نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران تهيه كنند.
همچنين كتابهاي « حكايت مرد و دريا » با نويسندگي و تصويرگري مرتضي اسماعيلي سهي و فيلم آن با كارگرداني سيدعليرضا گلپايگاني، «گل و پرنده و خورشيد» نوشته بهمينار فريدوني با تصويرگري سيمين شهروان و فيلم آن با كارگرداني بهرام جواهري از جمله اين آثار برشمار ميرود.
« باران شادي » نوشته حميد گروگان با تصويرگري مهرداد نعيميان و فيلم آن به كارگرداني ناهيد شمسدوست و قصه «خاله رعنا و عمه نساء» نوشته عبدالرضا احمدي با تصويرگري نيلوفر ميرمحمدي و فيلم آن با كارگرداني پروين تجويد نيز در زمره اين آثار قرار دارد.
« آزاده » فيلم ساخته شده توسط فرخنده ترابي بر اساس كتابي با همين نام نوشته مازيار تهراني و با تصويرگري پريما شاهينمقدم، « قصه پنيرك » به كارگرداني پروين تجويد بر اساس كتاب پنيريك نوشته فاطمه ابطحي با تصويرگري سياوش مظلومي پور و كتاب « آخرين پرنده، آخرين سنگ » سيدمهدي شجاعي و فيلم آن «اصحاب فيل» به كارگرداني صفرعلي اصغرزاده نيز در اين نمايشگاه عرضه شده است.
اين كتاب فيلمها در شمارگان بين 3000 تا 30000 نسخه و با قيمت بين 12هزار و پانصد تا 14هزار ريال در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران عرضه ميشود.
غرفه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سالن 38 نمايشگاه تا روز 23 ارديبهشت پذيراي بازديد كنندگان است.
