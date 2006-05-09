چهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم ويژه دانشجويان دانشكده هاي علوم قرآني دانشگاههاي كشور پايان يافت

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در ساري ، اين مسابقات در رشته هاي قرائت، ترتيل، حفظ، ترجمه و تفسير قرآن و اذان به مدت دو روز در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار شد.

"محمد هادي كارگر" از شيراز در حفظ كل قرآن، "ميثم محمدي" از مشهد در رشته قرائت، "محمد محمد پور" از خوي در ترتيل، "ابولفضل صائمي" از تهران در حفظ 5 جزء ، "علي ساكي" از تهران در تفسير و "سجاد نعيمي" از مراغه در رشته اذان عنوان برتر را كسب كردند.

در بخش خواهران نيز اعظم طيبي در حفظ كل، شهنازعابديني در حفظ 10 جزء و مرضيه ابراهيمي در حفظ 20 جزء هر سه از تهران عنوان برتر را كسب كردند و رقيه الماسي از ميبد در قرائت و زهرا محمد كريمي از شيراز در ترتيل ، مرضيه ابويسامي از شاهرود در حفظ 5 جزء و حميده زارع از شيراز در ترجمه قرآن كريم به عنوان افراد برتر معرفي شدند.