قطار شهري 75 دقيقه در ايستگاه شوش متوقف ماند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اطلاعيه شركت راه آهن شهري تهران و حومه آمده است:‌ قطار مذكور سريعا از سرويس خارج و در ساعت 15 و 4 دقيقه طبق برنامه قبلي ، با عادي شدن حركت قطارها ، سرويس‌ دهي از سر گرفته شد و مسافران با ساير قطارها به مقصدهاي خود انتقال يافتند.

در اين اطلاعيه تصريح شده است: با اعزام روزانه 772 قطار در تمامي خطوط يك ، 2 و 5 ، بيش از يك ميليون و 200 هزار مسافر جابجا مي‌ گردد و بروز اشكال فني در سيستم‌ هاي برقي و مكانيكي امري ناگزير است.

آنچه مهم است اينكه بر اساس دستورالعمل‌هاي موجود ، در سريع ‌ترين زمان ممكن با تعمير قطار متوقف شده يا انتقال آن به تعميرگاه ، حركت قطارها در شبكه مترو به روال عادي بازگردد و در اين مورد با تلاش پرسنل در سريع ‌ترين فاصله‌ زماني ، جدول زمانبندي حركت قطارها از سر گرفته شد و از رسانه‌ هاي عمومي انتظار دارد كه با مسايل فني كه ممكن است در هر سيستمي به وجود آيد ، با ديد كارشناسانه برخورد نمايند.





