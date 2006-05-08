قطار شهري 75 دقيقه در ايستگاه شوش متوقف ماند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اطلاعيه شركت راه آهن شهري تهران و حومه آمده است: قطار مذكور سريعا از سرويس خارج و در ساعت 15 و 4 دقيقه طبق برنامه قبلي ، با عادي شدن حركت قطارها ، سرويس دهي از سر گرفته شد و مسافران با ساير قطارها به مقصدهاي خود انتقال يافتند.
در اين اطلاعيه تصريح شده است: با اعزام روزانه 772 قطار در تمامي خطوط يك ، 2 و 5 ، بيش از يك ميليون و 200 هزار مسافر جابجا مي گردد و بروز اشكال فني در سيستم هاي برقي و مكانيكي امري ناگزير است.
آنچه مهم است اينكه بر اساس دستورالعملهاي موجود ، در سريع ترين زمان ممكن با تعمير قطار متوقف شده يا انتقال آن به تعميرگاه ، حركت قطارها در شبكه مترو به روال عادي بازگردد و در اين مورد با تلاش پرسنل در سريع ترين فاصله زماني ، جدول زمانبندي حركت قطارها از سر گرفته شد و از رسانه هاي عمومي انتظار دارد كه با مسايل فني كه ممكن است در هر سيستمي به وجود آيد ، با ديد كارشناسانه برخورد نمايند.
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