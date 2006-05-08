لاريجاني فردا به يونان مي رود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزارت خارجه يونان امروز سه شنبه اعلام كرد:علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران و مسئول پرونده هسته اي اين كشور صبح فردا سه شنبه براي مذاكره با "دورا باكوياني" وزيرامورخارجه يونان به آتن مي رود.

وزارت خارجه يونان دربيانيه اي اعلام كرد: اين سفر بنا به درخواست علي لاريجاني صورت مي گيرد.

يك منبع ديپلماتيك يونان گفت : اين سفربه سود ايران است زيرا يونان هم اكنون عضو موقت شوراي امنيت سازمان ملل است و يك نماينده درآژانس بين المللي انرژي اتمي دارد.

كاندوليزارايس وزير امورخارجه آمريكا 25 آوريل گذشته به آتن رفت تا حمايت يونان را براي فشار بر ايران جهت دست كشيدن از فعاليت غني سازي بدست آورد .

دورا باكوياني وزير امور خارجه يونان در آن زمان گفته بود يونان موضع خود رادر قبال پرونده هسته اي درپرتوهماهنگي صورت گرفته درقبل با اروپا مشخص خواهد كرد.

سفارت ايران در آتن هم به خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه لاريجاني در پايان سفرش به يونان به تهران بازخواهد گشت.