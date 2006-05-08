مدير گروه فلسفه دانشگاه كاتوليك پرتغال در گفتگو با مهر : دين نقش مهمي در توسعه كشورها دارد

آلفردو دينيس مدير گروه فلسفه دانشگاه كاتوليك پرتغال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد با رابطه علم و دين اظهار داشت: تفاوت عظيمي ميان رابطه علم و دين در دهه هاي گذشته، اوايل قرن بيستم و اواخر قرن نوزدهم به وجود آمده است .

وي افزود: دانشمندان مغز بشري را مورد مطالعه قرار داده اند و اظهار داشتند كه آنچه كه ما مي بينيم، مي خواهيم و آنچه كه نسبت به آن احساس تنفر مي كنيم به واسطه فعاليت مغز تبيين مي شود و دين نيز امري است كه توسط كار مغر توضيح داده مي شود، زماني كه مردم مي گويند آنها به خداوند ايمان دارند و خداوند را دوست دارند همه چيز توسط مغز به وجود مي آيد.

دينيس ياد آور شد: كار مغز و ارتباط احساسات به اين عضو امري تازه است كه به تازگي مورد توجه قرار گرفته، چرا كه در همين قرن اخير دانش درباره چگونگي كاركرد مغز افزايش پيدا كرده است، اما در قرن نوزدهم اين دانش وجود نداشت و اين امر از تفاوتهاي حائز اهميت محسوب مي شود.

دينيس گفت: بسياري از دانشمندان به خداوند اعتقاد دارند و دانشمنداني نيز وجود دارند كه به خداوند اعتقاد ندارند، اما نمي توان چنين نتيجه گيري كرد كه فرد به واسطه دانشمند بودن، ديندار نيست.

وي در عين حال تصريح كرد دانشمنداني كه از تعلقات ديني قوي برخوردار نيستند به سختي مي توانند اعتقاد راسخ يك دانشمند به خداوند را درك كنند، همچنين دانشمندان ديندار نيز به سختي مي توانند ارتباط بين ايمان و علم خود را توضيح دهند.

نويسنده كتاب "وجدان و شناخت" گفت: نمي توان همه چيز را به واسطه كار مغز توضيح داد. توضيح و تبيين رابطه بين جسم و ذهن ما و زيست شناسي و معنويت حتي براي دانشمنداني كه داراي اعتقاد قوي هستند دشوار است و اين همان چيزي است كه امروز تلاشهاي گسترده اي براي درك آن صورت مي گيرد.

مدير گروه فلسفه دانشگاه كاتوليك پرتغال تأكيد كرد كه دين توسعه را در كشورهاي در حال توسعه ممكن مي سازد.

وي افزود: زماني كه توسعه اقتصادي ممكن مي شود مردم احساس امنيت كرده و از سلامت بهتري برخوردارهستند و به ياري و مساعدت خداوند در امور زندگي نمي انديشند، درست همان اتفاقي كه در غرب رخ داده است. آنها از خداوند فاصله گرفته اند چرا كه اعتقاد دارند دولت توسعه يافته همه امكانات را براي آنها فراهم كرده است.

اين استاد و محقق فلسفه اظهار داشت: مردم كشورهاي در حال توسعه علاوه بر وابستگي به دولت، اعتقاد خود به خداوند را نيز بسيار تقويت مي كنند براي مثال كشاورزي به باران، خورشيد و زمين وابسته است آنها به درگاه خداوند دعا مي كنند تا براي آنها شرايطي را فراهم كند كه كشاورزي آنها مناسب شود و شك نيست كه اين امر تنها در مورد زندگي مادي صدق نمي كند.