دولتهاي غربي پيش نويس قطعنامه ضد ايراني را بازنگري مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،ديپلماتها به اين خبرگزاري گفتند كه اين كشورها نحوه حفظ ماهيت الزام آور پيش نويس قطعنامه را كه چهارشنبه گذشته به شوراي امنيت ارائه شد، بدون استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل كه راه را براي تحريم يا اقدام نظامي باز مي كند ، بررسي مي كنند.



خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه مسكو و پكن كه داراي حق وتو هستند با هرگونه تنش آفريني در قبال همپيمانشان ايران مخالف هستند.



سرگئي كيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه شنبه گفته بود كه پيش نويس ارائه شده به شوراي امنيت كه به طور ضمني به فصل هفتم اشاره كرده است، نياز به تغييرات بزرگي دارد.



به گفته يك ديپلمات اروپايي،غربي ها درحال حاضر تلاشهاي خود را بر روي قطعنامه اي معطوف كرده اند كه دربرگيرنده يك يا دو بند از فصل هفتم است تا ماهيت الزام آور آن را حفظ كنند.

اين ديپلمات اعلام كرد كه پيش نويس قطعنامه جديد ممكن است تنها به بند 40 فصل هفتم اشاره كند كه بر جلوگيري از متنشج شدن اوضاع كه شوراي امنيت مي تواند از طرفهاي ذيربط بخواهد به تدابير موقت كه آن را ضروري يا مطلوب تلقي مي كند، پايبند باشند.

يك ديپلمات ديگر گفت كه دولتهاي غربي تمايل دارند كه تاكيد كنند كه قطعنامه آنها با هدف " آرام كردن اوضاع پيش از آنكه امور از كنترل خارج شود و نه ورود در جنگ"

بر اساس متن پيش نويس قطعنامه فرانسه و انگليس كه چهارشنبه 3 مي(13 ارديبهشت) ارائه شد، شوراي امنيت بر عزم خود براي بازنگري درباره هرگونه اقدام جديد لازم براي تضمين اجراي اين قطعنامه تاكيد مي كند.



متن كامل بندهاي 40 و 39 و 41 به شرح زير است:

بند 40 : به منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي تواند قبل از آنكه طبق ماده 39 ، توصيه هايي بنمايد، يا درباره اقداماتي كه بايد اعمال شود،تصميم بگيرد، و از طرفهاي ذيربط بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضروري يا مطلوب تشخيص مي دهد،انجام دهند، اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاي ذينفع لطمه اي واردنخواهد كرد، شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنانكه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.

بند 39: شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز و توصيه هايي خواهد نمود، يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي به چه اقداماتي بر طريق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.

بند 41: شوراي امنيت مي ‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيروي زور نباشد، لازم است و مي ‌تواند از اعضاي سازمان ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف كردن تمام يا بخشي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه ‌آهن – دريايي – هوايي – پستي – تلگرافي – راديويي و ساير وسائل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.