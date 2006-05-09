ادعاي واشنگتن درباره محاكمه عوامل شكنجه در زندان هاي آمريكايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز،چالرز استيمسون معاون وزيردفاع آمريكا همچنين با ادعاي اينكه 170 بازجويي ديگر نيز به زودي برگزار خواهد شد،گفت:جرج بوش همواره به مبارزه با تروريسم تاكيد داشته است و اين موضوع قبلا از سوي آمريكا به سازمان ملل اعلام شده است.

وي توضيح داد: در دادگاههاي انجام شده، تاكنون 89 نفر مقصد شناخته شده اند و بقيه افراد به دلايلي تبرئه گرديده اند.

هيئت آمريكايي تاكيد كرد كه استفاده از شكنجه يا رفتارهاي ظالمانه وغيرانساني توسط اعضاي ارتش آمريكا يا سرويس هاي اطلاعاتي- در هر زماني كه انجام شده -غيرقانوني بوده است.

منابع رسمي آمريكايي كه به سوالات كارشناسان كميته مبارزه با شكنجه پاسخ مي دادند،گفتند: آمريكا به محض اطلاع يافتن از موضوع شكنجه در زندان هاي آمريكايي به بازجويي از عاملان آن پرداخت و مسئله را در دادگاههاي ذيصلاح مورد بررسي قرار داد.

اما اين در حالي است كه جان بلينگر مشاور قانوني وزارت امور خارجه آمريكا نيز در عين حال اعلام كرد كه اظهارات در مورد بدرفتاري با بازداشت شدگاني كه از سوي آمريكا دشمن ناميده مي شدند، سالها پيش نيز اعلام شده است.

وي اعتراف كرد كه آمريكا در اين زمينه سوابق روشني ندارد.

چند روز پيش نيز هيئت اعزامي از سوي جرج بوش به سازمان ملل ادعا كرد اين كشور تاكنون قوانين بين المللي به ويژه در زمينه حقوق بشر را زير پا نگذاشته است . سازمان ملل هم تاكيد كرده است كه گزارش دادن درباره وضعيت حقوق بشر در آمريكا كار بسيار دشواري است.