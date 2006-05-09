نگروپونته انتخاب فردي نظامي براي رياست "سيا" را مناسب دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، رئيس اطلاعات ملي آمريكا برخلاف بسياري از صاحبنظران امور اطلاعات از انتصاب مايكل هايدن به عنوان رئيس سازمان اطلاعات مركزي آمريكا موسوم به سيا دفاع كرد و گفت : در زمان كنوني لازم بود كه رياست سيا را فردي نظامي برعهده گيرد.

جان نگروپونته كه ظاهرا راهي به غير از تائيد رئيس خود ندارد،دركنفرانسي مطبوعاتي دركاخ سفيد اعلام كرد: در مورد سيا و رياست اين سازمان نگراني هاي زيادي وجود داشت، اما هم اكنون با انتخاب فردي نظامي براي رياست اين سازمان از سوي جرج بوش اين نگراني ها از بين رفته است.

نگروپونته كه وي را سزار اطلاعات آمريكا مي خوانند و اطلاعات سيا و ديگر سازمانهاي جاسوسي را كنترل مي كند، در ادامه ادعا كرد: مايكل هايدن يك فرد كاملا مستقل و صريح است.

وي افزود:هايدن در سالهاي گذشته فعاليت هاي زيادي در امور اطلاعاتي انجام داده است وهم اكنون بهترين فردي است كه مي تواند سازمان سيا را هدايت كند.

نگروپونته با اشاره به اينكه برخي از اطلاعات محرمانه ازسوي عوامل سيا فاش شده و دراختيار رسانه ها قرار گرفته است، ابراز اميدواري كرد كه سه دهه تجربه هايدن در امور مربوط به اطلاعات و امنيت ملي و مديريت سازمانهاي بزرگ بتواند سيا را تقويت كند، ضمن بهبودي وضعيت حرفه اي در اين سازمان كاركنان آن نيز مسائل اخلاقي را بيش از پيش مورد نظرقرار دهند.

وي درعين حال تاكيد كرد: پورتر گاس كه قرار است هايدن در صورت تصويب شدن از سوي سنا جايگزين وي شود، هرگز اجبار نشده و به طور داوطلبانه استعفا داده است.

اين در حالي است كه نمايندگان سنا و سياري از صاحبنظران ديگر در آمريكا با انتخاب مايكل هايدن به عنوان فردي نظامي براي رياست سيا مخالف هستند و اعلام كرده اند كه به وي راي نخواهند.

جرج بوش با وجود مخالفت هاي صورت گرفته روز گذشته هايدن را به طور رسمي به عنوان رئيس سيا معرفي كرد.