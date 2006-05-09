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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۲۰

26 ارديبهشت در واشنگتن صورت مي گيرد؛

بررسي موضوع هسته اي ايران در ديدار رئيس جمهوري آمريكا و نخست وزير استراليا

نخست وزير استراليا و رئيس جمهوري آمريكا به زودي در واشنگتن ديدار و درباره موضوعات مربوط به امنيت بين المللي و همچنين درباره موضوع برنامه هسته اي ايران گفتگو مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير استراليا قرار است در تاريخ 16 مي (26 ارديبهشت) در واشنگتن با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ديدار و در زمينه امنيت بين المللي و مبارزه با تروريسم و همچنين برخي موضوعات ديگر گفتگو كند.

كاخ سفيد ضمن انتشار اين خبر اعلام كرد: استراليا يكي از نزديك ترين متحدين و شركاي آمريكا محسوب مي شود و تلاش مي كند در كنار آمريكا براي رسيدن به اهداف مشترك همكاري هاي خود را ادامه دهد.

در بيانيه كاخ سفيد آمده است: ارتقاء صلح، آزادي و مبارزه با تروريسم و همچنين مبارزه با گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و همچنين ارتقاء نظام اقتصاد بين المللي از اهداف مشترك ميان آمريكا و استراليا مي باشد.

اين در حالي است كه روزنامه نيويورك تايمز نيز خبر داد رهبران استراليا و آمريكا در ديداري كه به زودي برگزار خواهند كرد درباره ايران و مسئله هسته اي اين كشور نيز گفتگو خواهند كرد.

کد مطلب 323402

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