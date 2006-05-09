بررسي موضوع هسته اي ايران در ديدار رئيس جمهوري آمريكا و نخست وزير استراليا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير استراليا قرار است در تاريخ 16 مي (26 ارديبهشت) در واشنگتن با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ديدار و در زمينه امنيت بين المللي و مبارزه با تروريسم و همچنين برخي موضوعات ديگر گفتگو كند.

كاخ سفيد ضمن انتشار اين خبر اعلام كرد: استراليا يكي از نزديك ترين متحدين و شركاي آمريكا محسوب مي شود و تلاش مي كند در كنار آمريكا براي رسيدن به اهداف مشترك همكاري هاي خود را ادامه دهد.

در بيانيه كاخ سفيد آمده است: ارتقاء صلح، آزادي و مبارزه با تروريسم و همچنين مبارزه با گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و همچنين ارتقاء نظام اقتصاد بين المللي از اهداف مشترك ميان آمريكا و استراليا مي باشد.

اين در حالي است كه روزنامه نيويورك تايمز نيز خبر داد رهبران استراليا و آمريكا در ديداري كه به زودي برگزار خواهند كرد درباره ايران و مسئله هسته اي اين كشور نيز گفتگو خواهند كرد.