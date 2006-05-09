شاعران و نويسندگان معاصر در دانشنامه زبان و ادبيات فارسي





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين دانشنامه شامل مهم ترين اطلاعات ادبي فارسي، به صورت مقالاتي در موضوعات رجال و كتب ادبي ، دستور زبان ، اصطلاحات عرفاني ، معاني ، بيان ، عروض و قافيه ، قالب هاي شعري ، سبك هاي ادبي ، زبانهاي ايراني، انواع ادبيات ، ادبيات پيش از اسلام ، اسطوره هاي ايراني، اعلام شاهنامه فردوسي و برخي ديگر از اعلام ، خاصه اعلام قرآني ، ادبيات معاصر و احوال و آثار ايران در داخل و خارج ، در حوزه زبان و ادب فارسي است .



يكي از موضوعاتي كه دراين دانشنامه بررسي شده است ، ادبيات دوره معاصر است . نويسندگان و شاعران اين دوره و آثار آنها چه درمقالات كلي مربوط به آن و چه به صورت جداگانه در مدخل هاي مستقل معرفي مي شوند.

بعضي از مدخل هاي دانشنامه زبان و ادب فارسي مشترك ميان اين دانشنامه و دانشنامه هاي ديگر به خصوص دانشنامه هاي عمومي است .

در اولين جلد اين دانشنامه مدخل هايي مانند ادبيات تطبيقي ، ادبيات داستاني ، ادبيات عرفاني ، ادبيات معاصر ايران ، ادبيات نمايشي ، ادبيات كودك و نوجوان و نيز موضوعاتي مانند اصطلاحات ادبي و عرفاني از مميزات اين دانشنامه است .

نكته مهمي كه دانشنامه زبان و ادب فارسي درتاليف مقالات در نظرداشته ، رعايت تناسب موضوعات و پرهيز از ترجيح نظري بر نظرات ديگر است.

به گزارش مهر ، حسن انوشه از محققان ادبيات و دايره المعارف درباره نوشن دايره المعارف يا دانشنامه در حاشيه برگزاري نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران يادآور شد : تمام دايره المعارف ها با دانشنامه نكات مثبت و منفي دارند ، ممكن است اشتباه در اين اثرها بيشتر هم باشد.

وي با اشاره به دانشنامه زبان و ادب فارسي كه به كوشش فرهنگستان زبان و ادب فارسي منتشر شده است ، توضيح داد: من به اين دانشنامه انتقادات زيادي دارم. حدود 50 درصد از مقالاتي كه در اين كتاب آورده شده است يا با ادبيات فارسي ارتباطي ندارند، يا ارتباطشان كم است. بسياري از مقالاتي هم بوده است كه نوشته شده است، اما جاي آنها خالي است.

انوشه درباره خودكفايي اين دانشنامه اضافه كرد : يكي از ويژگي هايي كه هر دايره المعارفي بايد داشته باشد ، خودكفايي است. يك دايره المعارف بايد به همه پرسش هاي خواننده خود جواب دهد.

خوانند نبايد براي گرفتن پاسخ خود به جاي ديگري رجوع كند ، اما اين دانشنامه با دايره المعارف خودكفا نيست و نمي تواند پاسخ همه نيازهاي خواننده خود را بدهد.

وي با اشاره به وجود مقالات نامرتبط افزود: بعضي مقالات در اين دايره المعارف است كه رابطه اي با موضوع آن ندارد. براي مثال مقاله اي به نام "بحارالانوار" در اين دانشنامه وجود دارد كه لزومي به وجود آن نيست. اين مقاله بايد در دايره المعارف تشيع آورده شود. اين دانشنامه همچنين مقاله اي درباره اصفهان ندارد. در حالي كه اصفهان جريان ساز بسياري از فعاليت هاي ادبي بوده است.

همچنين اين محقق درباره وضعيت كنوني نمايشگاه كتاب افزود : ازشكل كنوني اين نمايشگاه راضي ام . من براي خريد كتابهايي كه درطول سال آنها را پيدا نمي كنم به اين نمايشگاه مي آيم . يكي از بزرگترين امتيازات اين نمايشگاه حضورهمزمان ناشران تهراني و شهرستان در آن است ، دراين نمايشگاه مي توان همه كتابهايي كه درطول يكسال دركشورچاپ مي شود پيدا كرد .