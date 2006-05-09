استاد دانشگاه جرج واشنگتن آمريكا در گفتگو با "مهر":وقت كشي در احداث خط لوله صلح مغاير با منافع ملي هند است / خط لوله صلح ، برگ برنده مشترك تهران ، دهلي نو و اسلام آباد است

"زليگ هريسون" در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: "من قويا با سياست‌هاي دولت كنوني آمريكا براي جلوگيري از احداث خط لوله گاز ايران مخالفم. اين سياست، بخشي از سياست همه‌جانبه و كلي دولت فعلي آمريكا در قبال ايران است."

وي كه مدير برنامه آسياي "مركز سياست بين الملل" آمريكا نيز هست، افزود: روابط نامناسب ايران و آمريكا و تنش‌هاي ميان اين دو به زمان حكومت پهلوي و حمايت آمريكا از آن برمي‌گردد. متاسفانه، اين تنش‌ها توسط اظهارنظرهاي نابخردانه دولتمردان آمريكا همواره وخيم‌تر شده است.

مولف 6 كتاب در زمينه روابط آمريكا و آسيا تصريح كرد: دولت فعلي آمريكا بازيچه اسرائيل و لابي آن در واشنگتن است و هدفش جلوگيري از نفوذ منطقه‌اي ايران و در صورت امكان، سرنگوني حكومت آن است.

وي خاطرنشان ساخت كه در اين چارچوب، خط لوله ايران به هند و پاكستان برگ برنده بزرگي براي ايران، هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ اقتصادي است بنابراين چنين طرحي از سوي آمريكا غيرقابل قبول است.

هريسون كه سابقه 50 سال خبرنگاري و روزنامه نگاري در "آسيوشيتدپرس"، "واشنگتن پست"، "نيويورك تايمز"، "اينترنشنال هيرالد تريبون" و "فايننشال تايمز" را نيز دارد، در ادامه گفت: از آنجا كه همكاري هسته‌اي هند و آمريكا نيازمند تصويب در كنگره ايالات متحده است، بنابراين هندوستان برنامه‌هاي خود براي توسعه پروژه خط لوله گاز را تا زمان تصويب نهايي همكاري هسته‌اي با آمريكا به تعويق انداخته است و در واقع به نوعي وقت‌كشي مي‌كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه واكنش نهايي هندوستان در برابر فشارهاي آمريكا چه خواهد بود، تصريح كرد: "من معتقدم اين خط لوله نه تنها براي ايران بلكه براي هند و پاكستان نيز برگ برنده مهمي است و به ثبات و رونق اقتصادي منطقه كمك خواهد نمود. از ديدگاه من هندوستان نهايتا در مقابل فشارهاي آمريكا براي كناره‌گيري از خط لوله گاز و كلا قطع روابط تجاري با ايران مقاومت خواهد كرد."

وي تاكيد كرد از آنجا كه هند و ايران از لحاظ اقتصادي به يكديگر نيازمند هستند، اين خط لوله و ديگر همكاري‌هاي اقتصادي در طول زمان اجرايي خواهند شد.

زليگ هريسون دانشمند ارشد مركز بين المللي دانشمندان "وودرو ويلسون" همچنين افزود: دخالت آمريكا در اجراي اين خط لوله بخشي از دخالت‌هاي بي‌جا و فراگير آمريكا در سراسر جهان است كه همگي در راستاي حفظ سلطه و هژموني آمريكا انجام مي‌شوند اما آمريكا نخواهد توانست اين اقدامات را براي مدت زمان طولاني ادامه دهد.