فلسفه ميان فرهنگي در جستجوي گفتگو با سنتهاي مختلف است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر، دكتر حسن بلخاري، عضو هيئت علمي فرهنگستان هنر، عصر ديروز در سمينار فلسفه ميان فرهنگي و عالم معاصر درباره "بينش ميان فرهنگي در بوته نقد با تأملي در فلسفه هنر" سخنراني كرد.

دكتر بلخاري اظهار داشت: احتراز از جامع گرايي و يك جانبه گرايي كه از ديدگاه تئوري پردازان اين عرصه در تعارض مستقيم با فرهنگ گفتگو و اصل تساهل قرار دارد از جمله شرايط بنيادي تحقق اين بينش ميان فرهنگي است.

بلخاري در ادامه به گرايش به جزميت اشاره كرد و گفت : اين گرايش راه را بر تعامل انديشه ها و در نتيجه باروري آنها مي بندد و البته در مقابل آن، تعلق به نسبيت نيز كه از ويژگيهاي دوران گذار از مدرنيسم است و احترام به آراء و افكار ديگران در آن سنتي ممدوح ، به همين اندازه عقيم و بي بنياد است .

وي تصريح كرد: در اين ميان تئوري ميان فرهنگي كه به طور قطع از محصولات همين دوره گسست از جزميت و گرايش به نسبيت است، با نفي جزميت خود محورانه فرهنگها، خود را فكري برخاسته از ضرورتهاي عصر كنوني به منظور پاسخ به معضلات جدي ناشي از ناهمگوني فرهنگي در زندگي امروز انسان مي داند اما چگونه از آن لوازم اين نتايج حاصل مي شود؟ گريز از جزميت و نسبيت و گرايش به فلسفه اي جديد، نيازمند ساختاري كامل است چرا كه در غير اين صورت در حد يك موعظه و يا نهايت يك روش، تقليل شأن و مكان مي دهد.