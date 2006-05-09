اصلاح طلبان و رهبري خاتمي از نگاه صاحبنظران

اصلاح طلبان مي توانند با محوريت خاتمي به وحدت برسند

هادي قابل عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت خاتمي را بهترين فرد براي اجماع و وحدت بين جريان اصلاح طلب توصيف كرد و گفت: اصلاح طلبان در صورت وحدت مي توانند پيروز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي شهر و روستا شوند

هادي قابل در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، با يبان اين مطلب اظهار داشت : در شرايط كنوني اصلاح طلبان براي اينكه بتوانند در انتخابات آتي پيروزي ميدان باشند بايد به ائتلافي منسجم دست پيدا كنند كه در اين زمينه خاتمي با داشتن شخصيتي محبوب در بين تمامي اقشار جامعه، مي تواند به جبهه اصلاحات كمك شاياني كند.

وي افزود: وحدت در بين گروه هاي سياسي مقوله اي است كه مي تواند در جريانات كلان كشور تاثيرگذار باشد كه جبهه اصلاحات بايد به اين امر توجه خاص داشته باشد.

قابل در پايان در خصوص انتخابات آتي اينچنين ابراز عقيده كرد كه اگر شوراي نگهبان در اين انتخابات همچون انتخابات گذشته عمل نكند و اجازه دهد كه تمامي نامزدهاي اصلاح طلبان در انتخابات حضور داشته باشند، اين جبهه پيروز ميدان خواهد بود.

جبهه اصلاح طلب به خاتمي وابسته نيست / دوره قهرمانان گذشته است

قزويني سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام با بيان اينكه جبهه اصلاحات فرد گرا نيست، گفت:خاتمي محور وحدت جبهه اصلاحات نبوده و نيست.

حميد قزويني در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه اشخاصي مي توانند محور حركت يك جريان قرار گيرند اما نه محور وحدت يك جبهه، اظهار داشت: روند حركتي جبهه اصلاحات از بدو تاسيس دمكراتيك بوده است، به طوري كه شخصي همچون خاتمي نمي تواند به عنوان رهبر و يا محور وحدت فعاليت هاي جبهه اصلاح طلب قرار گيرد.

وي افزود: از آنجايي كه احزاب سياسي مرامنامه خاص خود را دارند مي توانند در مواردي با هم ائتلاف كنند و در عرصه هاي سياسي كشور با قدرت بيشتري حاضر شوند، اما اينكه فردي بخواهد به عنوان ليدر يك جريان قرار گيرد بسيار سخت مي باشد، چرا كه دوران قهرمانان گذشته است.

سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام در پايان اظهار نظر در خصوص انتخابات مجلس خبرگان را بسيار زود هنگام خواند و افزود: انتخابات مجلس خبرگان همچون سيبي است كه تا آخرين روزهاي اين انتخابات هزاران چرخ خواهد خورد.

خاتمي مي تواند بخشي از جريانات اصلاح طلب را رهبري كند

حق شناس عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با اشاره به تلاش هاي اخير اصلاح طلبان براي بهره گرفتن از شخصيت خاتمي براي رسيدن به وحدت نظر گفت: خاتمي نمي تواند به تنهايي محور وحدت اصلاح طلبان قرار گيرد.

محمد جواد حق شناس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه در جبهه اصلاح طلبان اشخاص بنامي حضور داردند و هر كدام از اين اشخاص در جبهه اصلاحات صاحبنظرند، نمي توانيم بگوئيم كه خاتمي مي تواند به تنهايي محور وحدت اصلاح طلبان قرار گيرد.

اين فعال سياسي در ادامه كروبي، مير حسين موسوي، موسوي خوئيني ها، و سيد حسن خميني را از اشخاص برجسته جبهه اصلاحات برشمرد و افزود: اين شخصيت ها هر كدام پتانسيل هاي را دارند كه در جريان اصلاح طلب بسيار با ارزش است، به طوري كه هر يك از اين اشخاص براي جبهه اصلاحات يك سرمايه به حساب مي آيد.

مدير مسئول روزنامه اعتماد ملي تصريح كرد: خاتمي مي تواند در جبهه اصلاحات بخشي از جريانات سياسي اصلاح طلب را رهبري كند و در مواردي هم اصلاح طلبان را به وحدت كلي دعوت كند كه اين امر هم براي جبهه اصلاح طلب بسيار با ارزش است.

وي در پايان گفت: در حال حاضر وحدت هدف نهايي جريانات سياسي نيست، و همه گروههاي اصولگرا و اصلاح طلبان بايد به دنبال ساز و كار جديدي براي فعاليت حزبي خود در عرصه هاي سياسي كشور باشند.

خاتمي نمي تواند كمكي به وحدت اصلاح طلبان كند

يك عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز معتقد است: زماني كه خاتمي به عنوان رئيس جمهور اصلاح طلب قدرت را در دست داشت نتوانست در بين اصلاح طلبان وحدت ايجاد كند و در شرايط كنوني نمي توان انتظار داشت كه شخصيت محبوب وي بتواند كمكي به وحدت اصلاح طلبان كند.

سيد محمد رضوي يزدي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به تلاش هاي اخير اصلاح طلبان براي بهره گرفتن از سيد محمد خاتمي براي رسيدن به وحدت نظر اظهار داشت: خاتمي هيچ وقت نتوانسته است در بين اصلاح طلبان وحدت ايجاد كند

اين نماينده سابق مجلس با اشاره به فعاليت احزاب و گروههاي اصلاح طلب در انتخابات گذشته رياست جمهوري و شورا ها گفت : بسياري از جريانات اصلاح طلب خاتمي را به عنوان يك اصلاح طلب قبول دارند، اما در مسائل سياسي وحدتي وجود ندارد كه خاتمي بخواهد آن را رهبري كند كه نمونه بارز آن انتخابات رياست جمهوري سال گذشته بود كه در آن دوران خاتمي در راس قدرت نيز قرار داشت.

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در بخش ديگري از سخنان خود به فعاليت هاي حزب متبوعش درخصوص انتخابات آتي مجلس خبرگان و شوراهاي شهرو روستا اشاره كرد و افزود: در حال حاضر مجمع روحانيون در حال تهيه ليستي است كه بتواند به تاييد شوراي نگهبان برسد و بر اساس عملكرد شوراي نگهبان ، فعاليت هاي حزبي خود را براي انتخابات به مرحله اجرا در آورد.