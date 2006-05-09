محبيان: هواداران خاتمي به دشواري مي توانند كروبي و هوادارانش را براي اجماع قانع كنند/ جبهه دوم خرداد دو قطبي است

اميرمحبيان در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه با ظهور خاتمي در دوم خرداد 76 تقريباً جبهه دوم خرداد از بحران رهبري گريخت ، اظهار داشت: هرچند بحث هاي جدي در مورد اقتدار رهبري اصلاحات به وجود آمده ولي خاتمي با خصلت ويژه خود كه تعامل با افكار عمومي را خوب مي دانست، توانست محوريت مناسبي را براي جناح اصلاح طلب در سالهاي گذشته ايجاد كند.

دبيركل حزب نوع انديشان اسلامي با اشاره به تلاش هاي اخير اصلاح طلبان براي بهره گرفتن از شخصيت خاتمي براي رسيدن به وحدت يكپارچه گفت: خاتمي با خصلت ويژه خود كه تعامل با افكار عمومي را خوب مي دانست توانست محوريت مناسبي را در 8 سال گذشته در جبهه اصلاحات به وجود آورد.



وي افزود: اما مشكل دوم خردادي ها آنگاه پديد آمد كه خود آنها تشكيك در مورد رهبري اصلاحات را در جامعه به يك بحث تبديل كردند با اين توهم كه ساختار قوي را پديد آورده اند كه قادر است هر لحظه براي اصلاحات رهبرآفريني كند .

اين فعال سياسي در ادامه با اشاره به انتخابات گذشته و با يبان اينكه تزهايي چون عبور از خاتمي، خاتمي مخلوق يا خالق دوم خرداد، همگي آنها به افول جايگاه خاتمي انجاميد، اظهار داشت: در انتخابات سوم تير رشد ناگهاني آراي كروبي باعث شد كه از اين به بعد يك نظام دو قطبي در سطح هدايت جناح دوم خرداد به وجود آيد، به طوري كه اكنون كروبي با راي قابل توجهي در انتخابات سوم تير 84 و داراي يك تشكيلات نسبتاً مناسب نظير "اعتماد ملي" ديگر به راحتي حاضر نخواهد بود رهبري خاتمي را بپذيرد.

محبيان ادامه داد: از اين رو بايد منتظر باشيم در چالش ميان خاتمي و كروبي كدام يك گوي سبقت را از ديگري خواهند ربود؟

محبيان تصريح كرد: در شرايط كنوني نبايد فراموش كرد كه اكنون ديگر انتخاب رهبر اصلاحات عملاً به معناي برتري و تقدم احزاب هواداران اين دو چهره يعني "مشاركت" و"اعتماد ملي" خواهد بود .