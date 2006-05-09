حركت ديپلماتيك احمدي نژاد براي حل موضوع هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه نيويورك تايمز نوشت:" اين نامه كه نخستين نامه مستقيم ايران به آمريكا محسوب مي شود، ضمن بررسي ريشه هاي مسئله بحران هسته اي به ارائه برخي از راهكارها پرداخته است."

اما كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا در مصاحبه خبرگزاري آسوشيتدپرس اعلام كرد: اين نامه در واقع يك نامه نيست. اين نامه چيزي نيست كه بتوان در آن گشايشي درباره تعهد به موضوع هسته اي و يا چيزي شبيه به آن پيدا كرد.اين نامه موضوعاتي را كه با ما به طور واقعي با آنها درگير هستيم نشان نمي دهد.

منابع رسمي آمريكايي اعلام كردند: اين نامه كه منتشر نشده است، 16 صفحه و به زبان فارسي است كه نسخه اي انگليسي نيز همراه آن مي باشد. اين منابع رسمي اعلام كردند: نامه مذكور تحليل هاي روانشناسانه، تاريخي و مذهبي از رابطه ايران با غرب ارائه داده است و همچنين سوالاتي را درباره دموكراسي و نزول ارزش هاي انساني مطرح كرده است.

برخي از منابع رسمي آمريكايي ادعا كردند كه اين نامه با هدف تخريب گفتگوهاي اعضاي دائم شوراي امنيت درباره مسائل هسته اي ايران نوشته شده است. بولتون هم نظر داد كه ايران تلاش مي كند سنگ هايي را در چشمان آنها پرتاب كند.

نيويورك تايمز در بخش ديگري از اين مطلب نوشت : امروز رايس قرار است با اعضاي كميته چهارجانبه صلح خاورميانه گفتگو كند، اما مهمترين موضوعي كه هم اكنون براي آمريكا در سازمان ملل مطرح است، موضوع ايران مي باشد.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران دوشنبه 18 ارديبهشت( 8 مي) در نامه اي به جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ضمن تحليل وضعيت فعلي جهان و ريشه هاي بروز مشكلات موجود راهكارهاي برون رفت از اين وضعيت شكننده را ارائه كرده است.