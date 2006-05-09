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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۱۳

مديركل جديد روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي منصوب شد

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ، طي حكمي ، مديركل جديد روابط عمومي و امور بين الملل اين سازمان را منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس داود مددي در اين حكم ، دكتر فرهاد زرگري را به سمت مديركل جديد روابط عمومي و امور بين الملل سازمان تامين اجتماعي منصوب كرد.

در بخشي از اين حكم اظهار اميدواري شده نامبرده با فراهم نمودن حضور فعال و موثر سازمان تامين اجتماعي در رسانه هاي همگاني به منظور شكل دادن اين سازمان به عنوان يك نهاد مسئول و پاسخگو درجهت پاسخگويي شفاف و به هنگام، تحقق و بررسي افكار مخاطبان اين سازمان و ارزيابي آن ها و فراهم نمودن زمينه حضور وارتباط فعال و موثر سازمان در سازمان ها ومجامع بين المللي موفق و مويد باشد.

فرهاد زرگري داراي دكتراي پزشكي و مديريت از آمريكا بوده و پيش از اين رئيس دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي و مدير درمان استان گلستان ، مديركل پشتيباني و مديركل امور بين الملل سازمان تامين اجتماعي بوده است.

همچنين وي در سال 80 به عنوان مدير نمونه كشوري در بخش درمان سازمان تامين اجتماعي موفق به اخذ لوح تقدير از رياست  جمهوري شده است.

کد مطلب 323439

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