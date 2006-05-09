موسسه حقوق تطبيقي در محافل بين المللي حضور چشمگير داشته باشد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" روز گذشته در بازديد از موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران در جمع فعالان اين موسسه ابراز اميدواري كرد كه اين موسسه با تلاش و كوشش بتواند حضور چشمگيري در محافل بين المللي داشته باشد.

موسسه حقوق تطبيقي از سال 1353 فعاليت خود را آغاز كرد و شامل بخش هاي تحقيقاتي حقوق اسلامي، حقوق رومي- ژرمني، حقوق انگليسي و آمريكا و حقوق سوسياليستي است.

شناساندن حقوق اسلام و ايران به حقوقدانان خارجي از طريق شركت در كنگره ها و كنفرانس هاي بين المللي و نشر كتب و مقالات به زبان هاي خارجي از اهداف پژوهشي موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران است.

به گزارش مهر، ترجمه كتب و مقالات راجع به حقوق خارجي و حقوق تطبيقي به زبان فارسي و برگزاري كنگره ها و سمينارهاي بين المللي راجع به حقوق تطبيقي جهت شناخت تازه ترين پديده هاي حقوقي كشورهاي ديگر و بهره برداري از آن و شناساندن حقوق اسلامي در ايران از ديگر كارويژه هاي موسسه حقوق تطبيقي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است.

كتابخانه تخصصي موسسه حقوق تطبيقي با 8500 جلد كتاب مورد استفاده پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي قرار دارد و نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي توسط اين موسسه برگزار شده و تا كنون 15 جلد كتاب در خصوص "حقوق تطبيقي و حقوق خارجي" توسط موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران منتشر شده است.

به گزارش مهر، بررسي تطبيقي مسئوليت ناشي از حرف پزشكي در حقوق ايران و فرانسه، بررسي توليدمثل مصنوعي با كمك پزشكي، بررسي تطبيقي مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي در ايران و كنوانسيون هاي بين المللي، قراردادهاي بهره برداري از حقوق مولف و تحليل حقوقي ساختار قراردادهاي مشاركت در صنعت نفت و گاز از جمله طرح هاي در دست اجراي موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران است.