احمدي نژاد دست به اقدام ديپلماتيك غافلگيرانه زد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الخليج امارات در واكنش به خبر ارسال نامه احمدي نژاد به بوش نوشت: "رئيس جمهوري ايران روزگذشته اقدام ديپلماتيك غافلگيرانه بزرگي را ثبت كرد كه ناظران را دستپاچه كرد و محافل سياسي جهان نيز به اين خبر مشغول شدند."

اين روزنامه عرب زبان همچنين در تيتر خود نامه احمدي نژاد به بوش را به بمبي تشبيه كرد.

روزنامه القدس العربي چاپ لندن نوشت: احمدي نژاد به بوش نامه مي فرستد با وجود اينكه روابط بين دو كشور قطع شده است.

روزنامه الحيات نيز با بيان نظر واشنگتن در مورد اين نامه مبني بر اينكه اين نامه تلاشي براي تحت تاثير قرار دادن شوراي امنيت است، نوشت: احمدي نژاد به بوش راه حل هاي خروج از مشكلات را نشان داد.

روزنامه الشرق الاوسط كه همزمان در لندن و رياض چاپ مي شود، نيز اين نامه را نامه اي بي نظير از احمدي نژاد به بوش براي خروج از اوضاع ناپايدار جهان عنوان كرد و نوشت : رئيس جمهوري ايران با ارسال نامه رسمي به زبان انگليسي به بوش پس از 26 سال از قطع روابط مستقيم بين دو كشور دست به يك اقدام ديپلماتيك غافلگيرانه بزرگي زد.

اين روزنامه عرب زبان نيز مانند ديگر روزنامه ها با تكيه بر گفته هاي منابع ايراني اعلام كرد: محتواي اين نامه شامل پيشنهادهاي مهمي براي حل مشكلاتي است كه جهان از آن رنج مي برد.

روزنامه الوطن عربستان نيز با اشاره به نامه احمدي نژاد به بوش نوشت: " به نظر مي رسد كه رئيس جمهوري ايران در انقلاب سومش كه بعد از انتخابش به عنوان رئيس جمهوري اين نام را برآن نهاد، در مسير امام خميني با تغييرات جزئي حركت كرد."

اين روزنامه همچنين به نامه امام خميني(ره) به ميخائيل گورپاچف 88 ساله دبير كل حزب كمونيسم شوروي سابق اشاره كرد كه امام خميني(ره) دراين نامه بر ضرورت اينكه اديان براي ملت و دولت ها است و همچنين بر فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تاكيد كرده بودند.