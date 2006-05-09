جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان سيستان و بلوچستان با معاون سياسي استاندار

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين جلسه پرسش و پاسخ عصر امروز در مسجد دانشكده مهندسي دانشگاه سيستان و بلوچستان براي بررسي اقدامات دولت در پيگيري سرنوشت ربوده شدگان تاسوكي در سيستان و بلوچستان كه هنوز از سرنوشت آنان اطلاع موثقي در دست نيست تشكيل مي شود.

رضا لك زايي دانشجوي ربوده شده سيستان و بلوچستان

"رضا لك زايي" دانشجوي فلسفه دانشگاه سيستان و بلوچستان است كه در تاريخ 26 اسفند 84 در منطقه تاسوكي محور زاهدان - زابل توسط گروهي تروريستي موسوم به "جندالله " به همراه تعدادي ديگر ربوده شده است و پس از پخش تصاويري از وي و ساير روبده شدگان از شبكه الجزيره، تا كنون خبر موثقي از سرنوشت وي و ساير ربوده شدگان در دست نيست.