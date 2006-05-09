  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲

عصر امروز و در ادامه پيگيري سرنوشت دانشجوي ربوده شده توسط اشرار برگزار مي شود؛

جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان سيستان و بلوچستان با معاون سياسي استاندار

جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان سيستان و بلوچستان با معاون سياسي استاندار

دانشجويان سيستان و بلوچستان براي پيگيري سرنوشت هم دانشگاهي ربوده شده خود، با صادقي معاون سياسي استاندار جلسه پرسش و پاسخ برگزار مي كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين جلسه پرسش و پاسخ عصر امروز در مسجد دانشكده مهندسي دانشگاه سيستان و بلوچستان براي بررسي اقدامات دولت در پيگيري سرنوشت ربوده شدگان تاسوكي در سيستان و بلوچستان كه هنوز از سرنوشت آنان اطلاع موثقي در دست نيست تشكيل مي شود.

رضا لك زايي دانشجوي ربوده شده سيستان و بلوچستان

"رضا لك زايي" دانشجوي فلسفه دانشگاه سيستان و بلوچستان است كه  در تاريخ 26 اسفند 84 در منطقه تاسوكي محور زاهدان - زابل توسط  گروهي تروريستي موسوم به "جندالله " به همراه تعدادي ديگر ربوده شده است و پس از پخش تصاويري از وي و ساير روبده شدگان از شبكه الجزيره، تا كنون خبر موثقي از سرنوشت وي و ساير ربوده شدگان در دست نيست.

کد مطلب 323454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها