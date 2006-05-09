نظام تربيتي بايد در بحث هاي مديريتي دانشگاه ها لحاظ شود / توجه به شوراي فرهنگي در دانشگاه ها ضروري است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، حجت الاسلام محمديان صبح امروز در گردهمايي روساي دانشگاه ها گفت: تاكنون همه مديران متكي به دغدغه هاي شخصي و ابتكارات خود در دانشگاهها بوده اند و تاثيرگذاري فكري روي دانشجويان و اساتيد در حد زياد مورد توجه نبوده است. وقتي اساتيد مورد ارزيابي قرار مي گيرند از جنبه هاي آموزشي و پژوهشي ارزيابي مي شوند اما اين كه چقدر روي فكر دانشجو موثر بوده اند مورد ارزيابي قرار نمي گيرند.

وي افزود: اين بحث بايد غير از بحث هاي كلان در دستور كار قرار گيرد و نظام تربيتي دانشگاه ها بايد در بحث هاي مديريتي لحاظ شود. ما آماده هستيم اقداماتي را در اين زمينه آغاز كنيم.

محمديان اضافه كرد: در دانشگاه ها آموزش، پژوهش و معيشت دانشجويان مورد توجه است. از لحاظ ديني نيز نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري اقدام مي كند. همه ما نسبت به اين امانت ها مسئوليم . چطورمي توانيم بي اعتنا باشيم كه جوانان ما در ميهمان ها و پارتي ها انواع آلودگي ها را تجربه كنند.

وي اضافه كرد: مسئوليت ما در دانشگاه ها اين است كه در مقابل افرادي كه به شكل نظام مند تله درست مي كنند، بايستيم.

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري گفت: شوراي فرهنگي دانشگاه ها چندان مورد توجه قرار نمي گيرد و روسا بايد مراقب باشند كه اين شورا فعاليت خود را به صورت مداوم انجام دهد و اگر كار خوبي در شوراهاي فرهنگي انجام مي شود به تمامي دانشگاه ها ابلاغ شود. شوراي فرهنگي مي تواند براي رفع معضلات به رئيس دانشگاه كمك كند.