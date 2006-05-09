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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري :

نظام تربيتي بايد در بحث هاي مديريتي دانشگاه ها لحاظ شود / توجه به شوراي فرهنگي در دانشگاه ها ضروري است

نظام تربيتي بايد در بحث هاي مديريتي دانشگاه ها لحاظ شود / توجه به شوراي فرهنگي در دانشگاه ها ضروري است

نظام تربيتي دانشگاه ها بايد در بحث هاي مديريتي لحاظ شود. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري آماده است اقدامات خود را در اين زمينه آغاز كند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، حجت الاسلام محمديان صبح امروز در گردهمايي روساي دانشگاه ها گفت: تاكنون همه مديران متكي به دغدغه هاي شخصي و ابتكارات خود در دانشگاهها بوده اند و تاثيرگذاري فكري روي دانشجويان و اساتيد در حد زياد مورد توجه نبوده است. وقتي اساتيد مورد ارزيابي قرار مي گيرند از جنبه هاي آموزشي و پژوهشي ارزيابي مي شوند اما اين كه چقدر روي فكر دانشجو موثر بوده اند مورد ارزيابي قرار نمي گيرند.

وي افزود: اين بحث بايد غير از بحث هاي كلان در دستور كار قرار گيرد و نظام تربيتي دانشگاه ها بايد در بحث هاي مديريتي لحاظ شود. ما آماده هستيم اقداماتي را در اين زمينه آغاز كنيم.

محمديان اضافه كرد: در دانشگاه ها آموزش، پژوهش و معيشت دانشجويان مورد توجه است. از لحاظ ديني نيز نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري اقدام مي كند. همه ما نسبت به اين امانت ها مسئوليم . چطورمي توانيم بي اعتنا باشيم كه جوانان ما در ميهمان ها و پارتي ها انواع آلودگي ها را تجربه كنند.

وي اضافه كرد: مسئوليت ما در دانشگاه ها اين است كه در مقابل افرادي كه به شكل نظام مند تله درست مي كنند، بايستيم.

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري گفت: شوراي فرهنگي دانشگاه ها چندان مورد توجه قرار نمي گيرد و روسا بايد مراقب باشند كه اين شورا فعاليت خود را به صورت مداوم انجام دهد و اگر كار خوبي در شوراهاي فرهنگي انجام مي شود به تمامي دانشگاه ها ابلاغ شود. شوراي فرهنگي مي تواند براي رفع معضلات به رئيس دانشگاه كمك كند.

کد مطلب 323459

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