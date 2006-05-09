اعتبار دستگاه قضائي با صدور آراء محكم تضمين مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد سعيد جواهري در ديدار هيات قضائي افغانستان گفت : در صورتي كه تجارب خود را به خصوص در مسائل قضائي با يكديگر تبادل كنيم ، به طور حتم در جهت رشد و تعالي قوه قضائيه قدم برداشته ايم.

وي افزود: ركن دستگاه قضائي قاضي است و در واقع همه چيز در خدمت قاضي است و قاضي به عنوان قلب دستگاه قضائي تضمين كننده سلامت و آرامش مردم است.

جواهري تصريح كرد: سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني بايد به صورت جدي به عنوان ركن اصلي در دستگاه قضائي مورد توجه قرار داد.

وي گفت: قوه قضائيه در دوران مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي با خلاقيت و نوآوري و تطبيق دانش حقوقي با دانش فقهي و اصلاحات قضائي ، به عنوان نقطه عطفي در تاريخ قضائي كشور بوده است و تاسيس معاونت آموزشي قوه قضائيه نيز در اين راستا و در جهت بالا بردن سطح دانش حقوقي همكاران قضائي بوده است .

معاون آموزشي قوه قضائيه ، كارورزي در شعب و محاكم ، آموزش علمي كاربردي و كارگاههاي آموزشي را از مراحل آموزش قضات در ايران ذكر كرد و گفت: پژوهش و تحقيق را در دستور كار كارآموزان قضائي قرار داديم تا آراء را تحليل و قدرت استدلال شان تقويت شود.

وي افزود: دستگاه قضائي نماد حاكميت هر كشوري محسوب مي شود و در صورتي كه به دنبال سلامت يك جامعه و سلامت و تطهير و تهذيب يك حكومت هستيم ، بنيادي ترين كار ، اصلاح دستگاه قضائي است.

جواهري ادامه داد: آمادگي داريم در زمينه هاي مختلف آموزشي با كشور افغانستان همكاري داشته باشيم.

رئيس هيات قضائي افغانستان نيز هدف از سفر اين هيات به ايران را ، بازيد از مجتمع هاي قضائي و روند رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و قضائي ذكر كرد و گفت : بررسي وضعيت دادگاهها در ايران نشان مي دهد كه روشهاي به كارگيري در سيستم قضائي مورد مطلوب است و مي تواند الگوي ساير كشورها قرار گيرد.

وي ابراز اميداوري كرد كه با آشنايي بيشتر هيات قضائي افغانستان با دستگاه قضائي ايران ، چارچوب و ساختار مناسب براي سيستم تازه تاسيس كشور افغانستان طراحي شود.