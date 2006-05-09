به گزارش خبرنگار" مهر" در قم، تيم فوتسال ارم كيش قم نايب قهرمان فصل گذشته ليگ برتر فوتسال كشور به منظور آمادگي هرچه بيشتر جهت حضور در رقابت‌هاي فصل جديد در ديداري دوستانه، روز شنبه 23 ارديبهشت ماه رأس ساعت 17 در سالن 2000 نفري شهيد حيدريان قم ميزبان تيم ملي فوتسال كويت است.

درهمين رابطه مديرعامل باشگاه ارم كيش قم به خبرنگار مهر گفت: حضور تيم ملي فوتسال كويت توسط حسين شمس سرمربي سابق ارم كيش كه هم اينك هدايت تيم كويت را بر عهده دارد به منظور برگزاري دو بازي دوستانه با تيم‌هاي ارم كيش قم و تام ايران خودرو تهران روز جمعه وارد ايران خواهد شد.

شفيعي از آمادگي كامل ارم كيش در فصل جديد ليگ برتر خبر داد و افزود: با تمرينات منظمي كه تيم پشت سرگذاشته از آمادگي كامل برخورداراست ولي متأسفانه تعويق‌هاي پي‌در‌پي ليگ به تيم ضربه مي‌زند.

وي برگزاري اردوي دو روزه درمشهد و برگزاري بازي دوستانه با تيم علم و ادب مشهد ونيز شن ساي ساوه در ادامه برنامه‌هاي آمادگي ارم كيش ذكر كرد و در خصوص آخرين نقل وانتقالات ارم كيش گفت: تركيب ارم‌كيش را با 14 بازيكن مي‌بنديم و براي جذب بازيكن جديد درنيم فصل نيز دو جاي خالي نگه خواهيم داشت، زيرا بعيد به نظر مي‌رسد رضا گلباشي به دليل مصدوميت بتواند تيم را در رقابت‌هاي اين فصل همراه كند.