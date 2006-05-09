دستور وزير نفت براي اداره بورس نفت توسط يك هيئت مديره

بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، با توجه به موافقت اصولي يك سال قبل سازمان بورس اوراق بهادار و ثبت اين شركت بين المللي در كيش و انجام تغييرات لازم در اساسنامه اين شركت بين المللي با لايحه جديد بورس، وزارت نفت به تمام تعهدات خود در اين باره عمل كرده است.

عمليات اجرايي بورس بين المللي نفت از اين پس كه ساختمان خود را خريده، به ثبت رسيده و قراردادهاي لازم را نيز منعقد كرده است، به عهده شركت بين المللي بورس نفت محول مي شود.

در همين حال يكي از مسئولان وزارت نفت به خبرنگار "مهر" گفت: پروژه بورس نفت به عنوان يك طرح به پايان رسيده و وارد مرحله عملياتي شده است.

وي افزود: با توجه به اينكه هفته گذشته آخرين مرحله از بورس نفت را كه تشكيل شركت بين المللي بورس نفت بود را به شوراي بورس بود در نتيجه ادعاي اين موضوع كه وزارت نفت تمايلي به تشكيل بورس ندارد درست نيست.

اين مقام مسئول تصريح كرد: در رويه جديد بورس نفت فاقد دبير كل بوده و به‌وسيله هيئت مديره اداره خواهد شد و ميزان سهام صندوق بازنشستگي با 70 درصد سهام و بنياد كيش و سازمان بورس نيز كه هر كدام 10 درصد سهام دارند بايد ميزان سهام خود را به 5/2 درصد كاهش دهند.

اين گزارش اضافه مي كند: با توجه به اينكه هنوز اساسنامه سازمان جديد بورس اوراق بهادار هنوز تصويب نشده است در نتيجه اساسنامه بورس نفت نيز بايد در انتظار تصويب اساسنامه سازمان جديد بماند.

اين گزارش حاكيست، بر اساس قانون جديد اعضاي هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار بايد توسط غير دولتي ها اداره شوند و نبايد در هيئت مديره افراد دولتي حضور داشته باشند.