وزير بازرگاني بر نقش رايزنان اقتصادي در بستر سازي فعاليت بخش خصوصي تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل روابط عمومي وزارت بازرگاني، در اين نشست مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني با اشاره به نقش و جايگاه رايزنان بازرگاني در كشور هدف ، خواستار تدوين برنامه اي منسجم براي حل مشكلات مربوط به صادرات واردات كشور شد.

وزير بازرگاني توجه به بازاريابي و استفاده ازدانش و ابزار لازم را يك استراتژي براي ورود به بازار كشورهاي مختلف عنوان و هدايت درست و اصولي تجار خارجي را توسط رايزنان به منظور بازاريابي و بازار سازي مهم دانست.

وي تدوين الگويي براي مطالعه بازار هدف را ضروري اعلام كرد و خواستار سرعت عمل دركار به دليل رقابت بسيار زياد در بازار جهاني و هم چنين ارتباط منطقي با مسوولان كشور هدف براي حل مسائل احتمالي شد.

ميركاظمي برفضا سازي وايجاد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: بايد با رويكرد اقتصادي موانع را از پيش روي بخش هاي خصوصي برداشت.

وي به مزيت رقابتي برخي كالا ها اشاره كرد و خواستار ماندگاري كالاهاي ايراني در بازار جهاني با استفاده از تجربيات مراكز علمي و تحقيقاتي شد.

وزير بازرگاني با توجه به بحث اخير مجامع در خصوص دسترسي جمهوري اسلامي ايران به فناوري هسته اي و امكان اعمال محدوديت از سوي برخي كشورها حضور و نقش رايزنان اقتصادي را به عنوان نمايندگان جمهوري اسلامي بسيار مهم ارزيابي كرد و خواستار نشان دادن اقتدار ملي كشور جمهوري اسلامي ايران از سوي آنان دركشور محل ماموريتشان شد.

ميركاظمي در ادامه بر حمايت جدي دولت درتعديل مشكلات احتمالي تاكيد كرد و خواستار انتقال اطلاعات مربوط به نوع كالا و خدمات، شبكه هاي توزيع ومشكلات مربوط به آن براي جلوگيري از بروز بعضي اتفاقات شد.

وي درادامه توجه به بخش خدمات فني و مهندسي ، پزشكي و برگزاري مداوم نمايشگاه ها را در اين خصوص بسيار مهم ارزيابي و بر حل مشكلات تجار ايراني و حساسيت نسبت به ايراني هاي علاقمند به كاردر كشور هاي خارجي تاكيد كرد.

در اين جلسه رايزنان بازرگاني حاضر در جلسه نيز هر كدام با ارائه گزارشي از نحوه فعاليت خود به تشريح وضعيت كشور محل ماموريتشان پرداختند.