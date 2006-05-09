بازار ماهي در كشور سنتي است

محمد گشتاسب زاده در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر در مورد بازار ماهي در كشور گفت: متاسفانه بازار ماهي در كشور هنوز مانند بازار ساير محصولات مثل مرغ و ميوه رسميت نيافته است .

به گفته وي، متاسفانه هنوز بازار ماهي به شكل رسمي در بسياري ازاستان ها شهرستان هاي بزرگ و پر جمعيت كشور مانند مشهد ، اصفهان ، تبريز و غيره بر پا نشده و بازار ماهي محدود به مناطق ساحلي كشورو تهران است.

گشتاسب زاده تاكيد كرد: اين در حالي است كه با توجه به رشد توليد ماهي در كشور طي چند سال اخير اما رشد مصرف حركت بسيار كندي داشته است، به طوري كه علي رغم افزايش سالانه هزينه هاي توليد ماهي اما نرخ فروش اين محصولي تغييري نمي كند كه اين امر موجب كاهش انگيزه پرورش دهندگان ماهي براي حضور در اين بخش شده است .

وي خواستارفرهنگ سازي و افزايش مصرف ماهي در كشور شد و گفت: عرضه ماهي بايد از شكل سنتي خارج شود وبه شكلي وارد فروشگاه ها شود كه مردم شهر نشين و آپارتمان نشين راحت تر از اين محصول استفاده كنند .

گشتاسب زاده تاكيد كرد: متاسفانه مصرف سرانه ماهي در كشور بسيار پايين است به‌طوري‌كه هم اكنون مصرف سرانه ماهي در مشهد كه دومين شهر پر جمعيت كشور است فقط يك كيلو گرم است .

وي با اشاره به اينكه عرضه و تقاضا در بازار ماهي يكسان نيست ، گفت: عدم تناسب ميان عرضه و تقاضاي ماهي موجب شده كه نه توليد كننده و نه مصرف كننده سودي ببرند .