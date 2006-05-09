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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۳

از امشب در راديو ؛

آثار " ميترا داور " معرفي و بررسي مي شود

آثار و ديدگاه هاي داستاني ميترا داور ، در تازه ترين برنامه " گفتگو با ادبيات " راديو بررسي و تحليل مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، در اين برنامه ميترا داور صاحب مجموعه داستانهايي چون : جاده ، صندلي كنار ميز و بالاي سياهي آهوست ، درباره داستانها و آراي ادبي خود و نيز داستان نويسان زن امروز صحبت مي كند.

گفتگو با ادبيات كه سه شنبه تا پنج شنبه هر هفته از راديو فرهنگ پخش مي شود ،  از امشب نوزدهم لغايت بيست و يكم ارديبهشت ساعت 30/21 ميزبان اين نويسنده است. 

ميترا داور كه از داوران جايزه ادبي صادق هدايت نيز بوده است، يكبارجايزه تك داستان بنياد ادبي گلشيري را از آن خود كرده است . تهيه كننده اين برنامه مژگان سهرابي و سردبير آن محسن حكيم معاني است. 

کد مطلب 323488

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