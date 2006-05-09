به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، به موجب اين تصويبنامه مقرر شد مبلغ سه هزار و 671 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز واحدهاي پرواربندي توسط بانك كشاورزي ، براي خريد دام و نهاده هاي مرتبط به واحدهاي پرواربندي اعطا شود.

همچنين مبلغ 80 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز واحدهاي توليد كننده پودر و روغن ماهي و شناورهاي صيادي تامين كننده مواد اوليه واحدهاي توليد كننده پودر ماهي توسط بانك عامل ( با اولويت بانك كشاورزي ) براي خريد عوامل توليد و نهاده هاي مرتبط به واحدهاي مذكور اعطا خواهد شد.

براساس اين گزارش، سازمان هاي شيلات ايران و مديريت و برنامه ريزي كشور موظف هستند ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، دستور العمل اعطاي اين تسهيلات مشتمل بر سياست ها، اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول و ميزان اعطاي تسهيلات را تدوين و به بانك كشاورزي ابلاغ كنند.

در اين تصويب‌نامه سهم آورده متقاضي در تامين نقدينگي واحدهاي مذكور حداكثر 30 درصد است . اين سهم براي خانواده شهدا، جانبازان، ايثارگران و فارغ التحصيلان رشته هاي دامپروري يا شيلات، 10 درصد خواهد بود.

همچنين تعاوني هايي كه 70 درصد از اعضاي آنها را ايثارگران و فارغ التحصيلان رشته هاي دامپروري يا شيلات تشكيل مي دهند ، از پرداخت تمام سهم آورده معاف خواهند بود.

براساس بخش ديگري از تصويب‌نامه هيئت وزيران، نرخ تسهيلات مذكور كه تا سقف حداكثر 100 ميليون ريال و با اخذ سفته ازمجريان قابل پرداخت است ، برابر با 5/2 درصد كمتر از حداقل نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي سال 1385 بوده و مدت بازپرداخت آن حداكثر يا سال از تاريخ انعقاد قرار داد ذكر شده است.