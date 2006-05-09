تيم هاي ملي كشتي و فرصت هايي كه از دست مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" از چند ماه گذشته اين ورزش اساطيري با فراز و نشيبهاي زيادي روبرو بوده و با مشكلات اساسي دست و پنجه نرم كرده است كه همين امر لطمات جبران ناپذيري به توانمنديهاي تيمهاي كشتي وارد آورده است.

با بركناري محمدرضا طالقاني و حضور يزداني خرم درسمت رياست فدراسيون كشتي سرگردانيهاي عجيبي در تيمهاي ملي به وجود آمده است كه شان و منزلت ورزش اصلي كشور را زيرسئوال برده است.

البته اين سخن به معناي انتقاد از يزداني خرم نيست زيرا وي هنوز در مرحله آزمون و خطاست اما به هر روي تغيير مديريت در شرايطي كه چند مسابقه جهاني پيش روست تبعاتي دارد كه عواقب آن بيش از همه به حيثيت كشتي كشور لطمه مي زند.

10 روز بيشتر به مسابقات جام قهرمانان تركيه باقي نمانده است اما تيم ملي جوانان كشتي آزاد هنوز اردويي برپا نكرده اند و اين در حاليست كه از هشت ماه قبل هيچ تمرين منسجمي نداشته اند تا ضعفهاي تكنيكي و تاكتيكي كشتي گيران جوان برطرف شود.

جواناني كه سرشار از شور و انگيزه هستند و به عنوان پشتيبان تيمهاي ملي بزرگسالان كشور محسوب مي شوند ناديده گرفته شده و اكنون در آستانه آزمونگاهي جهاني بي هيچ تمريني روزها را از دست مي دهند.

كوچكترين تغيير در مديريتها و پستهاي فدراسيون كشتي يا نوسانات اعتباري اين فدارسيون، بيش از همه به تيمهاي جوانان لطمه مي زند و در اين ميان چه بسا استعدادهاي فراواني كه هرز مي روند.

ازسوي ديگر در دو ماه آينده مسابقات جهاني و آسيايي كشتي جوانان پيش روست اما بسياري از كشتي گيران تيم ملي كشتي جوانان ايران در هر دو رشته فرنگي و آزاد حتي يك عرصه بين المللي را نيز تجربه نكرده اند و هراس روبرويي با كشتي گيران صاحب نام جهان وجود آنها را فرا گرفته و فدارسيون هيچ تلاشي حتي براي برپايي اردوي آمادگي اين تيمها بخصوص در كشتي آزاد نكرده است.

دراين خصوص اكبر فلاح سرمربي تيم ملي كشتي آزاد جوانان كشور معتقد است: الان براي آماده كردن تيم جهت اعزام به مسابقات قهرماني جهان بسيار دير است و ما هرچه بيشتر پيگيري مي كنيم كمتربه نتيجه مي رسيم.

وي تصريح كرد: با آمدن رياست جديد فدراسيون اميدهاي فراواني وجود داشت كه حداقل بخشي ازمسائل تيمهاي كشتي حل شود اما تاكنون حتي نتوانسته ايم رئيس جديد را پيدا كنيم و مجوز برپايي اردوي تيم ملي كشتي آزاد را از وي بگيريم.

فلاح خاطر نشان كرد: ديگر توان پاسخگويي به جوانان علاقه مند واعضاي تيم ملي را ندارم و فقط مي توانم بگويم شرمنده ام.

وي اظهار داشت: فدراسيون اگر اهميتي براي تيم ملي كشتي آزاد جوانان كشور و حيثيت جهاني و آينده اين رشته قائل است بايد پيگيرحل اين مسائل باشد.

سرمربي تيم ملي كشتي آزاد كشور يادآور شد: هشت ماه بيهوده از دست رفته و دو ماه بيشتر به مسابقات آسيايي نمانده است كه اگر با همين روند پيش برويم اين دو ماه نيز از دست خواهد رفت.