مجلس در حال پيگيري مسايل حاشيه اي ورزش است/ هزينه هايي ليگ برتر بايد چارچوب مشخصي پيدا كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" اميررضا خادم رييس فراكسيون ورزش مصاحبه جامعي را در خصوص ورزش با سايت اطلاع رساني سازمان تربيت بدني به انجام رسانده است. خادم در اين مصاحبه پيرامون سه موضوع تيم ملي، سقف قرارداد بازيكنان فوتبال و كشتي اظهار نظر كرده است.- به هر حال تعداد غايبان زياد بود. به نظرم بايد تدبيري انديشيد. زمان زيادي باقي نمانده و بايد انسجام در تمرينات و شركت حداكثر نفرات را به بالاترين شكل ممكن برسانيم، به خصوص كه سرمربي تيم ملي هم از اين شرايط نگراني داشت.لازم است فضا تغيير كند و فدراسيون هم بايد وارد عمل شود. بايد كاري كرد كه همه در اردوي تيم ملي حاضر باشند. با اين حال آنچه من ديدم حضور منسجم و با روحيه نفرات حاضر در اردو بود. فدراسيون و كادر فني هم تلاش مي كنند شرايط مناسبي بر اردو حاكم شود.- در چارچوب وظايف مجلس، كاري كه از دستمان برآيد را پيگيري مي كنيم. ما از چند ماه قبل فعاليت هاي حمايتي‌مان را آغاز كرده ايم و جلساتي با فدراسيون و سازمان داشتيم. مواردي هم بوده كه در جلسه با رييس سازمان تربيت بدني مطرح و چارچوب هاي حمايتي را مشخص كرده ايم، اما مبحثي كه مهم است حاشيه هاست. مجلس در حال پيگيري مسائل حاشيه اي است. هر هفته يا هر دو هفته يكبار جلساتي در مجلس پيرامون مسائل تيم ملي برگزار مي شود كه نتايج آن به طور محسوس يا غيرمحسوس بر فوتبال مشخص است. به اعتقاد من مطبوعات هم بايد با ايجاد شرايطي مناسب موجب اتحاد ملي در اين زمينه باشند و از فدراسيون، مسوولان و كادر فني حمايت كنند.

* در جلسات شما با سازمان تربيت بدني، هماهنگي خاصي درخصوص حمايت از تيم ملي مدنظر است؟

- بايد ببينيم سازمان چه طرحي دارد.

* گويا قرار است طرحي به كميسيون فرهنگي مجلس از سوي اتحاديه باشگاه ها و فدراسيون فوتبال ارائه شود كه در آن كف و سقف پرداختي بازيكنان و مربيان تيم هاي فوتبال مشخص باشد. نظر شما در مورد اين طرح چيست؟

- در ارتباط با هزينه هايي كه پيرامون ليگ برتر و به طور كلي فوتبال مي شود من حس مي كنم بيش از حد و ظرفيتش است. حتي گاهي اوقات هزينه هايي تحميل مي شود. به همين دليل طي ديداري كه سال گذشته با آقاي علي آبادي داشتيم اين مساله مطرح و قرار بر اين شد كه يك كار هماهنگ بين باشگاه ها، اتحاديه و فدراسيون انجام شود كه بتوانيم شرايط را كنترل كنيم. بايد اين كار توسط اهالي فوتبال انجام مي شد كه تبعات منفي آن كمتر و ميل به پايبندي در آن بالاتر باشد. به همين خاطر اين طرح قرار است پس از تصويب و تعيين حدود در ميان اهالي فوتبال به مجلس آورده شد. اميدواريم با همكاري باشگاه ها شرايطي فراهم شود كه هزينه هايي كه در ليگ برتر و ليگ هاي فوتبال انجام مي شود چارچوب مشخصي پيدا كند كه با درآمد كلي جامعه و به خصوص كل ورزش هماهنگي داشته باشد.

* اصلاً چه لزومي دارد كه فوتبال با ديگر ورزش ها و به طور كل با جامعه هماهنگ باشد؟

- فكر مي كنم ورزش ما در ادامه اين روش متضرر خواهد شد و اين خوشايند نخواهد بود. اين روند علاوه بر تحميل هزينه هاي غيرقابل توجيه به بدنه دولت، حتي شرايط رقابت را از باشگاه هاي خصوصي مي گيرد. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد در مسير خصوصي شدن ورزش پيش برويم. در شرايطي كه امروز شاهد آن هستيم امكان رقابت تيم هايي مثل شموشك يا استقلال اهواز كه به طور خصوصي اداره مي شوند با باشگاه هاي دولتي وجود ندارد.

* فكر مي كنيد با اين روش چقدر از هزينه هاي دولتي را مي توان صرفه جويي كرد؟

- هيچ عددي را نمي توانم عنوان كنم. اين مساله بستگي به بررسي دقيق اين طرح دارد. به نظر من در چارچوب قرار گرفتن طرح مهم تر است چراكه كار پايه اي و اصولي است نه يك صرفه جويي كوتاه مدت.



* چه ضمانت اجرايي براي اجراي اين طرح وجود دارد؟

- قطعاً بايد ضابطه اي داشته باشد. به نظرم قراردادهاي داخلي و مواردي كه راه فرار ناميده مي شود مشكلاتي به وجود مي آورد. به اين ترتيب شايد كار غيرعملي به نظر برسد اما قطعاً بايد بر اساس اين طرح ،همه خود را موظف به انجام آن بدانند. از طرف ديگر بايد از وزرا و مسوولاني كه باشگاه هاي فوتبال را ادراه مي كنند بخواهيم كه به اين طرح و چارچوب پايبند باشند.

* در مورد كشتي و تغييرات اخيرش چه نظري داريد؟ چرا اينقدر جو كشتي ملتهب است؟

- به اعتقاد من التهاب بستگي به نوع رفتاري دارد كه فدراسيون پيش مي گيرد. اصولاً دو حالت در اداره كشتي وجود دارد. يا ما مي خواهيم وضع موجود را حفظ كنيم كه بايد از روش هاي سنتي استفاده كرد. همين روش حاشيه هاي زيادي در پي دارد. كشتي مملو از پيشكسوت و اهالي فن است كه اتفاقاً اغلب آنها افتخارات زيادي هم دارند. مسلماً در يك دوره نمي توان از تمامي آنها استفاده كرد و همين در بعضي موارد خود موجب ايجاد حواشي مي شود. اما اگر اين توانايي و تحمل را داشته باشيم كه اين حواشي را با يك برنامه اصولي، مستند و روبه جلو پشت سر بگذاريم مسلماً موفق خواهيم بود كه اين حالت دوم است. به نظرم برنامه رو به جلو بايد محسوس باشد. در اين صورت مديريت كلان بايد حواشي و سرو صداي آن را هم تحمل كند. دقيقاً كاري كه من در دوره رياست فدراسيون كشتي انجام دادم. شايد از اين حرف برداشت ديگري بشود اما به اعتقاد من مديريت كلان تحمل لازم در موردي كه گفتم را نداشت. نتيجه اين شد كه كشتي وارد مسائل قبلي اش شد كه افت محسوسي هم در پي داشت. اگر قرار بر ساماندهي كشتي است بايد اين سروصدا را هم تحمل كرد.

* چرا در كشتي هميشه يك نفر با سلام و صلوات مي آيد و با نفرين مي رود؟

- البته در مورد خودم اين اتفاق نيفتاد. من با سلام و صلوات نيامدم، با نفرين و ناسزا هم نرفتم. به طور كلي اگر رفتاري كه مدير در دوره فعاليتش انجام مي دهد به اضافه خواست هايي كه از ورزش و يك رشته وجود دارد جواب لازم را ندهد، موجب به وجود آمدن زمينه هاي مورد اشاره مي شود. همان طور كه نتايج مثبت رشته اي مثل كشتي يا فوتبال با تبليغات و سروصداي فراوان، نتايج اجتماعي محسوسي دارد. شرايط در خلاف جهت هم همين طور است. چند روز پيش با يكي از مديران ارشد سازمان تربيت بدني صحبت مي كردم. او از فضاي حاشيه اي كه بر كل ورزش حاكم است گلايه مي كرد. من گفتم همان طور كه مديران ورزش بر خلاف ديگر مديران كشور در فاصله چند سال آنقدر مطرح مي شوند كه نامزد انتخابات مختلف مجلس يا حتي رياست جمهوري مي شوند، به همين اندازه بايد منتظر آشفتگي اش هم باشيم. البته بايد به نوع رفتار و مديريت خودمان تكيه كنيم.

