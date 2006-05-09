به گزارش خبرگزاري "مهر"، سريال "سال هاي برف و بنفشه" كه متن آن را رضا جولايي به نگارش درآورده، از مضموني اجتماعي - سياسي برخوردار است و داستان آن شرايط و حال و هواي كشور در سال هاي ابتدايي دهه 40 را به تصوير مي كشد.



داستان اين مجموعه تلويزيوني درباره مهندس علي فلاح است كه پس از پايان تحصيل در رشته كشاورزي در خارج از كشور، به ايران بازمي گردد. او تصميم مي گيرد به شهرستان ورامين برود و روي زمين پدري اش مشغول به كار شود. حضور او در روستا نظر يكي از افراد بانفوذ منطقه به نام تيمسار اميرشاهي را به خود جلب مي كند. تيمسار تلاش زيادي مي كند تا مهندس فلاح را به طريقي جذب تشكيلات خود كند. در همين زمان واقعه 15 خرداد 42 و قيام مردم ورامين و پيشوا در حمايت از فرمايشات حضرت امام خميني (ره) زندگي علي را به مسير ديگري هدايت مي كند.



سريال "سال هاي برف و بنفشه" به تهيه كنندگي اسماعيل عفيفه و به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه سه سيما توليد مي شود. اين سريال در حال حاضر مرحله پيش توليد را سپري مي كند و از حدود يك ماه ديگر جلو دوربين خواهد رفت.

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