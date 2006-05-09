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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

احياء هنر اسلامي در جامعه مدرن امروز(4)

رشد فلسفه اسلامي زمينه اي براي احياء هنر اسلامي است

رشد فلسفه اسلامي زمينه اي براي احياء هنر اسلامي است

فلسفه و هنر اسلامي ارتباطي نزديك با يكديگر داشته و تا زماني كه فلسفه ما به روز نشود هنر و علوم انساني نيز متحول نخواهند شد .

دكتر عبدالحسين خسرو پناه ، پژوهشگر فرهنگ و انديشه اسلامي درگفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به پيوند نزديك فلسفه و هنر با يكديگر گفت: موسيقي مدرن در جوامع غربي به شاخه هاي مختلف تقسيم مي شود كه با گوش دادن به هر يك از اين رشته ها در مي يابيم كه هر كدام از يك فلسفه مدرن بهره گرفته اند و اين فلسفه ، موسيقي نو و متفاوتي را پديد آورده، اين در شرايطي است كه امروز شاهد به روز شدن در فلسفه اسلامي نيستيم.

وي گفت: تا زماني كه فلسفه ما به روز و دگرگون نشود، هنر اسلامي ما نيز با شرايط و تغييرات امروز همگام نشده و به جلو نمي رود و متأسفانه فلسفه اسلامي پاسخگوي نياز انسان در زمينه هايي چون هنرو ادبيات نيست.

خسرو پناه با اشاره به اينكه اين ضعف به عملكرد فعالان اين حوزه بر مي گردد، گفت: فلسفه اسلامي به بسياري از شبهات ديني ما پاسخ مي دهد براي مثال اسفار ملاصدرا در زمينه الهيات است چرا كه او دغدغه هنري ، ادبي نداشته و تنها به مفاهيم ديني توجه كرده و اين بر عهده ماست كه بنيادهاي فلسفي به راه انداخته و هنر خود را بر اساس آن متحول كنيم.

کد مطلب 323506

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