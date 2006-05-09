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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۳۳

بيژن ذوالفقارنسب در گفت و گو با "مهر":

اردوي تيم ملي ارزش چنداني ندارد/ هنوز نمي توان درخصوص آري هان نظر داد

اردوي تيم ملي ارزش چنداني ندارد/ هنوز نمي توان درخصوص آري هان نظر داد

مربيان تيم ملي قصد داشتند اردوي سوييس را با هدف شناخت تيم اصلي برپا كنند اما غيبت چندين مهره كليدي مي تواند بر كيفيت اين اردو تاثير منفي بگذارد.

بيژن ذوالفقارنسب در گفت و گو با "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: فكر مي كنم اردو با چنين شرايطي ارزش چنداني نداشته باشد ومربيان تيم ملي نتوانند به اهداف خود برسند. با اين حال گويا چاره اي نبوده و اميدوارم كه تيم ملي بتواند تا حد ممكن به خواست و هدف خود برسد.

سرمربي پيشين سايپا در ادامه در خصوص ديدار نهايي جام حذفي افزود: تيم فوتبال سپاهان به لحاظ فني عملكرد بهتري نسبت به پرسپوليس در طول رقابت هاي فصل داشته با اين حال فكر مي كنم پرسپوليس با توجه به انبوه تماشاگران خود شانس بيشتري براي كسب عنوان قهرماني دارد.

ذوالفقارنسب در پايان در مورد آري هان گفت: پرسپوليس در اين فصل از رقابت ها بحران شديدي را پشت سر گذاشته است و كار كردن در اين تيم شرايط ويژه اي را مي طلبد. به نظر من هنوز اين فرصت پيش نيامده كه آري هان محك جدي بخورد و هنوز چند بازي پيوسته را ازپرسپوليس شاهد نبوده ايم.

کد مطلب 323510

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