احتمال تشكيل دولت جديد تا دو روز ديگر/ برقراري امنيت و مبارزه با تروريسم مهمترين اولويت دولت آتي عراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه تلويزيوني العربيه، نوري المالكي نخست وزيرعراق امروز دركنفرانسي مطبوعاتي در جمع خبرنگاران قول داد به زودي يعني تا پايان هفته جاري دولت عراق تشكيل و پس از آن به پارلمان معرفي شود.

نخست وزير عراق همچنين در خلال اين سخنان احتمال داد كه دولت عراق تا دو روز ديگر تشكيل شود.

وي درپاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي خواسته بود تا اسامي وزراي انتخاب شده را اعلام كند، گفت : اين امكان وجود ندارد كه اسامي وزرا را اعلام كنم، اما انتخاب وزراي پست هاي اصلي تمام شده و تنها تعيين برخي از وزارتخانه ها باقي مانده كه در خلال اين روزها به پايان مي رسد.

نخست وزير عراق همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا دو وزير دفاع و كشور از داخل گروه هاي پارلماني انتخاب مي شوند، تصريح كرد: همانطوري كه پيش از اين هم اعلام شد دو وزير دفاع و كشور از گروه هاي مستقل انتخاب مي شوند.

نوري المالكي در مورد اينكه انتخاب كدام يك از وزارتخانه ها مانده و آيا وزاتخانه هاي جديدي در دولت آتي مانند وزارت رسيدگي به امورخارجي عراق وجود خواهد داشت،گفت: بحث و تبادل نظر و رقابت ها براي بر عهده گرفتن مسئوليت وزارت نفت و وزارت حمل و نقل و بازرگاني باقي مانده است.

وي افزود : وزارتخانه هاي جديدي مانند وزارت رسيدگي به امورخارجي نيز را در دولت جديد شاهد خواهيم بود و در اين مورد نيز توافقاتي حاصل شده، اما اين وزارتخانه در حد وزارتخانه مستقل نيست.

نخست وزير منتخب عراق با بيان اين مطلب كه تروريست ها در عراق براي انجام عمليات تروريستي خود از لباس ارتش و پليس و حتي ابزار و آلات آنان استفاده كردند، گفت:هر كسي كه در اين رابطه(همكاري با تروريست ها و دست داشتن در عمليات تروريستي ) دستگير شود ، به اشد مجازات خواهد رسيد و هيچ گونه تسامحي را دراين مورد نخواهيم داشت.

نوري المالكي همچنين اعلام كرد: از اولويت هاي دولتش مبارزه با تروريسم و رسيدگي به پرونده امنيتي عراق است .

وي همچنين گفت:" مبارزه با فساد و خدمات رساني به مردم عراق كه شايسته خدمات رساني هستند نيز از اولويت هاي كاري وي است".

مالكي تاكيد كرد:" خدمات رساني درسايه برقراري امنيت امكان پذير مي شود".

نخست وزير عراق پس از انتصاب به اين سمت قول داده بود ظرف دو هفته دولت تشكيل دهد. براساس اين قول ، مالكي بايد امروز دولت خود را تشكيل مي داد.

بنابر قانون اساسي عراق نخست وزير 30 روز وقت دارد تا كابينه خود را معرفي كند.