درنامه ايران به نگرانيها پرداخته نشده است/موضع واشنگتن در قبال تهران تغيير نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد كه روز گذشته به همراه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا عازم سفر به ايالت فلوريدا بود، درباره محتوي نامه رئيس جمهوري ايران به همتاي آمريكايي دراظهاراتي شتابزده گفت :"به نظر نمي رسد كه در اين نامه به نگرانيهاي جامعه بين المللي پرداخته شده باشد. تعدادي نگراني وجود دارد كه جامعه بين المللي دررابطه با حكومت ايران دارند و به نظر نمي رسد كه دراين نامه به اين نگرانيها پرداخته شده باشد."

سخنگوي كاخ سفيد اظهار نظري در اين باره كه آيا بوش اين نامه را ديده است يا نه ؟ نكرد .



جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل نيزدر باره اين نامه خاطرنشان كرد كه "وي اين نامه 18 صفحه اي را خوانده است ".

وي با اشاره به نشست شب گذشته وزيران امور خارجه گروه 5+1 در نيويورك كه بدون نتيجه پايان يافت، افزود كه " اين مخصوص ايران است كه وقتي قرار است تصميماتي مهمي گرفته شود(تلاشهاي يكجانبه گرايانه غرب براي متوقف كردن برنامه هسته اي صلح آميز ايران و تنش آفريني درباره آن)، تلاش مي كند به چشمان طرفداران اين اقدام سنگ بيندازد."

به گزارش خبرگزاري فرانسه ، فردريك جونز سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا نيز درباره نامه رئيس جمهوري ايران بيان كرد كه اين نامه "موضع واشنگتن را نسبت به برنامه هسته اي تهران تغيير نخواهد داد ".



وي ادعا كردكه "در اين نامه به مسائل بين ايران و جامعه بين المللي پرداخته نشده است."



اين سخنگو خاطر نشان كرد كه "اين نامه روز دوشنبه براي بوش فرستاده شد و در آن هيچ پيشنهاد جديدي براي رفع نگرانيهاي دولت (بوش ) از جمله برنامه هسته اي و نقض حقوق بشر در ايران ارائه نشده است."



جونزهمچنين درباره محتواي نامه رئيس جمهوري ايران خاطر نشان كرد كه "اين نامه شرح مفصل فلسفي و تاريخي بيانيه هاي گذشته ايران دردفاع از موضع اين كشور درباره مسئله هسته اي است".

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران دوشنبه 18 ارديبهشت( 8 مي) در نامه اي به جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ضمن تحليل وضعيت فعلي جهان و ريشه هاي بروز مشكلات موجود راهكارهاي برون رفت از اين وضعيت شكننده را ارائه كرده است.