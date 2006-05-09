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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۶

نشست " صور خيال در شعر فارسي " برگزار مي شود

اداره فعاليت هاي ادبي و هنري دانشگاه تربيت معلم نشست تخصصي " صور خيال در شعر فارسي " را برگزار مي كند .

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ،  اهداف كاربرد صور خيال در شعر ، رابطه جوهري شعر و صور خيال ، رابطه ايماژ و نقد ادبي ، بررسي صور خيال بياني تشبيه ، استعاره ، مجاز، اغراق ، اسناد مجازي ، كنايه ، تشخصيص ، نماد ، تمثيل و صفت هنري تجريد ، تاثير فضاي محيطي، فرهنگي ، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بر شكل گيري و ارائه صور خيال، بررسي و تحليل صور خيال در اشعار معروف ترين شاعران زبان فارسي از عمده ترين سرفصلهاي اين كارگاه تخصصي دانشجويي است .

اين نشست تخصصي از ساعت 19 تا 21 روز چهارشنبه 20 ارديبهشت ماه جاري با حضور شاعران و دانشجويان علاقه مند به شعر و ادبيات در مجتمع دانشگاهي پرديس كرج دانشگاه تربيت معلم برگزار مي شود .

کد مطلب 323533

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