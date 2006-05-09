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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۲۹

آزمون انجمن خوشنويسان در شميرانات برگزار مي‌شود

آزمون انجمن خوشنويسان شعبه شميرانات همزمان با سراسر كشور روزهاي 21 و 22 ارديبهشت برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان شميرانات اعلام كرد آزمون سال آموزشي 85 - 84 انجمن خوشنويسان بر اساس برنامه تدوين شده روزهاي 21 و 22 ارديبهشت ماه جاري در دوره هاي مقدماتي، متوسط، خوش، عالي و ممتاز برگزار خواهد شد.

اين آزمون هر سال به صورت همزمان در سراسر كشور در ماههاي ارديبهشت، مرداد و دي برگزار مي شود و پذيرفته شدگان گواهي رسمي انجمن خوشنويسان ايران دريافت مي كنند.

علاقمندان و داوطلبان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ثبت نام و شركت در آزمون با شماره تلفن هاي 22210349 - 22210345 تماس حاصل يا به نشاني: ميدان تجريش، ميدان قدس، خيابان دزاشيب، خيابان شهيد كريمي (بوعلي)، خيابان سليمي، شماره 22 مراجعه نمايند.

کد مطلب 323534

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